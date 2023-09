„Dreckschleuder“-Attacke gegen den FC Bayern: Nationaltrainer wütet wegen Yann Sommer

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Yann Sommer hat den FC Bayern München nach einem halben Jahr wieder verlassen. Sein Schweizer Nationaltrainer übt nun heftige Kritik am Rekordmeister.

München – Das Kapitel FC Bayern war für Yann Sommer schnell wieder beendet. Im Januar 2023 hatte der Rekordmeister den damaligen Torhüter von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, um den schwer verletzten Manuel Neuer zu ersetzen. Ein halbes Jahr später sollten sich die Wege schon wieder trennen.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 (Alter 34 Jahre), Morges, Schweiz Position: Torhüter Verein: Inter Mailand

Nationaltrainer wütet wegen Yann Sommer: „Dreckschleuder“-Attacke gegen den FC Bayern

Sommer wechselte zu Inter Mailand, im Herbst seiner Karriere nimmt der Schweizer somit nochmal zwei Weltvereine mit. Zuvor hütete er fast neun Jahre lang das Tor der Fohlen-Elf – und war ebenso lange ohne Titel. Sommers Einstand in Italien verlief nicht ganz nach Plan, trotzdem dürfte er sich über sein neues Abenteuer freuen. Denn wenn es nach Murat Yakin geht, dann war Sommer ganz glücklich, nicht weiter für die Bayern spielen zu müssen.

Der Schweizer Nationaltrainer, in Deutschland bestens bekannt von seiner Zeit beim VfB Stuttgart und 1. FC Kaiserslautern, hat nun nämlich den Umgang des FC Bayern mit Sommer heftig kritisiert. Der Schlussmann sei in München „durch eine Dreckschleuder durchgezogen“ worden, sagte Yakin in einem Sport1-Interview.

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin (l.) teilt wegen Yann Sommer gegen den FC Bayern aus. © Sven Simon / Revierfoto / Imago

Murat Yakin mit heftiger Kritik: „Opfer eines Mechanismus, der sich nur bei Bayern abspielt“

Yakin bemängelte, dass Sommer beim FCB nicht genug Vertrauen entgegengebracht worden sei. „Er wurde zu einem Opfer eines Mechanismus, der sich nur bei Bayern abspielt“, sagte der Coach der Eidgenossen.

Worauf will Yakin hinaus? Über seinen Nati-Schützling Sommer war immer wieder diskutiert worden, tatsächlich erlaubte er sich die eine oder andere Unsicherheit. Letztlich war seine Körpergröße von 1,83 Metern ständig ein Thema, wenn es im Bayern-Tor eingeschlagen hatte – die beinahe durchgehend um Sommer kreisende Frage war: „Hätte Neuer den gehalten?“ Vor allem das 0:1 im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City sorgte für Debatten. Damals hatte Rodri per Distanzschuss die Führung erzielt – es sollte der Knackpunkt im erneut frühen CL-Aus der Münchner sein.

Goretzka wählt ungewöhnliches Modell: Die neuen Luxus-Wagen der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Torwart-Situation beim FC Bayern: Sommer weg, Ulreich gesetzt, Neuer im Aufbau, Peretz verpflichtet

„Die ganze Kritik hat sehr an ihm genagt. Ich habe diese nicht verstanden“, erklärte Yakin im Interview weiter. „Man kannte Yann und wusste, wen man holt. Er hat gezeigt, was er kann. Und er hat sich auch nie beklagt. Die Bayern-Zeit war nicht leicht für Yann, damit hat er schon zu kämpfen gehabt.“

Die Bayern haben sich schließlich dazu entschieden, Sommer im Sommer ziehen zu lassen und auf Sven Ulreich als Nummer Eins zu setzen, bis Neuer wieder fit ist. Der Kapitän arbeitet weiter an seinem Comeback. Mit Daniel Peretz hat der Rekordmeister außerdem einen zusätzlichen Torwart verpflichtet. (akl)