Sommer-Transfer perfekt! Bayern und Gladbach einigen sich – Keeper soll heute noch nach München kommen

Von: Florian Schimak

Yann Sommer wechselt zum FC Bayern und soll dort den verletzten Manuel Neuer ersetzen. Der Deal ist perfekt. Der Transfer-Ticker.

Update vom 18. Januar, 15.28 Uhr: Jetzt ist der Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern perfekt! Der Keeper wird am Abend noch in München erwartet. Die Informationen von tz decken sich mit der Infos des Schweizer Blick. Der 34-Jährige könnte am Donnerstag den Medizincheck absolvieren.

Die Ablöse soll demnach 8 Millionen plus 1,5 Millionen Boni beinhalten. Der Vertrag von Sommer wäre bei der Borussia Ende Juni ausgelaufen.

Yann Sommer wechselt von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Update vom 18. Januar, 15.19 Uhr: Der Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern wird immer wahrscheinlicher. Auch der Pressekonferenz des Rekordmeisters war zu vernehmen, dass der Transfer alsbald über die Bühne gehen wird. Womöglich könnte der Keeper am Freitag schon gegen RB Leipzig mit dabei sein.

Julian Nagelsmann zeigt sich aufgrund der Torhüterthematik am Mittwoch allerdings weiter entspannt. „Es sind nicht immer nur zwei Parteien, die zufriedengestellt werden müssen – bei jedem Transfer. Generell möchten wir eine Entscheidung haben, das ist klar“, so der Bayern-Trainer auf der Spieltags-PK: „Es ist ja auch normal, dass man auf dieser Position eine nötige Ruhe haben möchte. Ich bin schon entspannt, aber es ist immer ratsam, wenn man Richtung erstes Pflichtspiel eine Lösung hat. Wie die aussieht, weiß ich auch noch nicht.“

Transfer-Wirrwarr perfekt: Gladbach mit neuem Keeper einig! Sommer-Wechsel nun bald fix?

Update vom 18. Januar, 10.57 Uhr: Ist das jetzt der Stein, der das Torwart-Domino ins Rollen bringt? Wie der Schweizer Blick schreibt, ist sich Jonas Omlin mit der Borussia über einen Vertrag bis 2027 einig ist. Nun müssten sich nur Montpellier und die Gladbacher einigen. Angeblich verlangen die Franzosen zwischen 8 und 10 Millionen – also genau die Summe, die die Bayern für Yann Sommer zahlen würden.

Derweil berichten französische Mediane, dass Montpellier an einem Transfer von Benjamin Lancomte von Espanyol Barcelona arbeite. Der Keeper ist ausgeliehen, spielt dort keine Rolle und könnte daher in die Ligue 1 zurückkehren. Kurios: Eigentlich steht er bei der AS Monaco unter Vertrag...

Darf Oliver Kahn nun bald Yann Sommer beim FC Bayern begrüßen? © IMAGO / eu-images /MIS

Yann Sommer zum FC Bayern: Rekordmeister hat angeblich auch Italiener auf dem Zettel

Update vom 17. Januar, 20.55 Uhr: Seit einigen Tagen sieht es wieder nach einem Transfer von Yann Sommer zum FC Bayern aus. Borussia Mönchengladbach lehnte offenbar mehrere Angebote des Rekordmeisters ab, doch nun scheinen sich die beiden Seiten aber anzunähern.

Während der Torwartsuche sollen die Bayern italienischen Medien zufolge jedoch auf einen anderen Keeper gestoßen sein. Der 26-jährige Guglielmo Vicario vom FC Empoli soll es den Münchnern angetan haben, in Italien wird bereits von konkreten Angeboten berichtet. Somit bleibt es weiterhin spannend, auch im Falle eines Sommer-Transfers könnte Vicario eine Option für die Zukunft sein.

Yann Sommer: Machen die Bayern seinen Transfer noch diese Woche offiziell?

Erstmeldung vom 17. Januar: München – Es ist das Transfer-Thema in diesem Winter: Yann Sommer soll noch im Januar von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern wechseln und dort Manuel Neuer ersetzen. Der bisherige Bayern-Keeper fällt mit einem Schien- und Wadenbeinbruch mindestens noch ein halbes Jahr aus.

Name: Yann Sommer Geburtstdatum: 17. Dezember 1988 (34 Jahre) Verein: Borussia Mönchengladbach (Vertrag bis 2023) Position: Torwart Marktwert: 5 Millionen

Sommer-Transfer zum FC Bayern schon am Mittwoch fix? „Noch nichts irgendwie spruchreif“

Da am kommenden Freitag (20.) der Re-Start der Bundesliga erfolgt und Trainer Julian Nagelsmann bei fast jedem öffentlichen Auftritt deutlich macht, dass er neben Sven Ulreich gerne noch einen zweiten erfahrenen Torhüter im Kader hätte, drängt die Zeit.

Anfang der Woche kam viel Bewegung in die Transferverhandlungen zwischen den Münchnern und Borussia Mönchengladbach. Zwischenzeitlich schien der Wechsel sogar zu platzen. Die Gladbacher sollen dem möglichen Sommer-Nachfolger Jonas Omlin und dessen Klub Montpellier HSC bereits abgesagt haben und auch das FCB-Angebot zurückgewiesen haben, ehe sich die Borussia-Bosse doch noch einmal etwas Bedenkzeit erbeten hatten.

Wann wechselt Yann Sommer zum FC Bayern? Oliver Kahn (r.) möchte sich dazu nicht äußern. © IMAGO / Sven Simon / MIS

Yann Sommer vor Transfer zum FC Bayern: Keeper soll Vertrag bis 2025 erhalten

Nun könnte alles ganz schnell gehen. Mit dem FC Bayern soll sich Sommer mündlich bereits über einen Vertrag bis 2025 einig sein. Die Gladbacher fordern 8 Millionen für den 34-Jährigen, was die Bayern-Bosse wohl inzwischen bereit sind zu zahlen. Wird der Deal am Mittwoch schon fix?

Dies wollte Oliver Kahn nicht bestätigen. Die beiden Vereine würden sich „in einem Prozess befinden. Was dieser Prozess für ein Ende haben wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen“, sagte der 53-Jährige beim Neujahrsempfang der DFL am Dienstag in Offenbach. Es sei noch „nichts irgendwie spruchreif“.

Yann Sommer und sein Traum vom FC Bayern: Erfüllt er sich?

Sommers Vertrag am Niederrhein läuft im Juni 2023 aus. Eine Verlängerung scheint aktuell ausgeschlossen. Auch, weil es Sommers Traum sei, für den FC Bayern aufzulaufen. Man darf gespannt sein, ob sich dieser bald erfüllt. (smk/sid)