Versteckter Sommer-Plan beim FC Bayern? Was hinter der langen Vertragslaufzeit stecken könnte

Von: Alexander Kaindl

Yann Sommer wechselt zum FC Bayern München. Der lange Transfer-Poker hat also endlich ein Ende gefunden. Möglicherweise bleibt der Schweizer aber nur kurz.

München - Da ist er also! Am Mittwochabend landete Yann Sommer mit einem - passenderweise roten - Privatjet auf bayerischem Boden. Im Anschluss folgte der erste Pflichttermin als künftiger Angestellter des FC Bayern München: Medizincheck. Am Donnerstagnachmittag soll der neue Torwart dann schon mit nach Leipzig reisen, wo am Freitag der Bundesliga-Auftakt bei RB ansteht.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 (Alter: 34 Jahre), Morges, Schweiz Torhüter 272 Bundesliga-Spiele für Borussia Mönchengladbach Marktwert: 5 Millionen Euro

Yann Sommer wechselt zum FC Bayern München: Neuer-Ersatz gefunden

Möglicherweise hütet Yann Sommer dann schon den Kasten des deutschen Rekordmeisters? Es wäre eine wahnsinnige Express-Lösung, die die Bayern da wählen würden. So oder so: Mit dem 34-Jährigen hat Trainer Julian Nagelsmann nun den zusätzlichen Torhüter, den er unlängst gefordert hatte.

Der Sommer-Poker war überhaupt erst nötig geworden, weil sich Stammtorhüter Manuel Neuer beim Skitourengehen schwer verletzt hatte. Ein Ausflug, der die Bayern am Ende eine zweistellige Millionensumme kosten wird: Schließlich muss für seinen Ersatz eine Ablösesumme bezahlt werden, die offenbar bis zu 9,5 Millionen Euro betragen kann. Hinzu kommt ein Millionen-Gehalt, das die Münchner ihrem neuen Schlussmann überweisen müssen - und das möglicherweise bis zum 30. Juni 2025.

Yann Sommer: Bayern-Vertrag wohl bis zum 30. Juni 2025

Die Vertragslaufzeit mag auf den ersten Blick überraschend lange erscheinen. Zweieinhalb Jahre für einen Keeper, der sich kurz nach seinem 34. Geburtstag eigentlich schon im Herbst seiner Karriere befindet? Dahinter steckt aus Sicht des FC Bayern wohl ein gut durchdachter Plan.

Denn Yann Sommer gilt schon seit Monaten als äußerst begehrter Torhüter bei vielen bekannten Adressen in Fußball-Europa. Manchester United wurde immer wieder als möglicher neuer Verein des Schweizers gehandelt. Am Ende wurden es die Bayern. Aber wie lange bleibt er dort wirklich?

Yann Sommer wechselt nach München zum FC Bayern. © Sven Simon/Imago

Versteckter Sommer-Plan beim FC Bayern? Was hinter der langen Vertragslaufzeit stecken könnte

Zuletzt war bereits spekuliert worden, dass die Bayern ihren Winter-Neuzugang im kommenden Sommer schon wieder verkaufen könnten, weil dann ja möglicherweise wieder ein fitter Manuel Neuer zur Verfügung steht. Wer den Bayern-Kapitän kennt, der weiß: Er wird alles tun, um schnellstmöglich wieder im Tor zu stehen. Was wird dann aus Sommer?

Würde man ihn im kommenden Sommer wieder verkaufen wollen, wäre die Vertragslaufzeit ein entscheidender Punkt: Hätten die Bayern-Bosse ihren Neuzugang nur mit einem Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet, könnten sie angesichts der geringen Restlaufzeit keine allzu hohe Ablösesumme verlangen.

Yann Sommer als kurzfristige Lösung beim FC Bayern München: Gregor Kobel als langfristige?

Die Realität sieht nun anders aus: Sommer ist bis 2025 an Bayern gebunden. Ein cleverer Schachzug, denn so hält man sich sämtliche Optionen offen: Ein vergleichsweise teurer Verkauf im Sommer 2023. Oder man hat einen Torhüter, der einen möglicherweise noch nicht genesenen Neuer im Bayern-Tor ersetzt. Und: Die Garantie, bis zum 30. Juni 2025 Zeit erkauft zu haben.

Denn im Endeffekt haben Sportvorstand Hasan Salihamidzic und sein Team nun zweieinhalb Jahre Zeit, um einen Torhüter zu finden, der langfristig im Bayern-Kasten stehen kann. Eine mögliche Option soll Gregor Kobel sein. Fürs erste hat der Bundesliga-Primus seine Torhüter-Baustelle mit Sommer also geschlossen. Es wird aber nicht sehr lange dauern, bis man sie wieder öffnet. (akl)