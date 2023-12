Transfer „schon recht weit“? FC Bayern könnte Tuchel-Wunsch im Winter erfüllen

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern wird im Winter auf dem Transfermarkt tätig werden. Das ist kein Geheimnis. Mit einem Star sollen die Münchner schon recht weit sein.

München – Endlich darf das Wort „Transfer“ beim FC Bayern wieder in den Mund genommen werden!

Uli Hoeneß hatte es nach dem Debakel am Deadline Day Ende August bis zum 1. Dezember auf den Index gesetzt. Nun aber geben die Münchner Bosse wieder Gas ins Sachen Transfers!

Arnau Martinez Lopez Geburtsdatum: 25. April 2003 (20 Jahre) Verein: FC Girona Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 15 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Transfergerüchte beim FC Bayern: Thomas Tuchel wünscht sich Abwehrspieler

Christoph Freund hatte unlängst bereits angekündigt, dass man im Winter etwas machen werde. „Wir haben schon gesagt, wir sind hinten nominell nicht so groß aufgestellt“, sagte der Bayern-Sportdirektor vor dem Köln-Spiel: „Und dann gibt es noch Afrika-Cup und die Asien-Meisterschaft.“

Da Noussair Mazraoui, Eric Maxim Choupo-Moting und Minjae Kim im Januar wohl länger fehlen werden, liegt auf der Hand, dass die Münchner ein Innen- und einen Außenverteidiger suchen. Am besten soll natürlich ein Spieler her, der beide Positionen begleiten kann, so der Wunsch von Trainer Thomas Tuchel. Mit Josip Stanisic und Benjamin Pavard hatten die Bayern gleich zwei solcher Spieler im Sommer abgegeben.

Thomas Tuchel hofft im Winter auf Verstärkungen für die Defensive. © IMAGO/Eduard Martin

Transferplan des FC Bayern: Interesse an Arnau Martinez vom FC Girona?

Nun taucht in der Transfer-Gerüchteküche an der Säbener Straße der Name Arnau Martinez auf. Wer? Der 20-jährige Spanier ist noch kein großer Star, aber einer, der in das Raster der Bayern und von Freund passen würde: Jung, entwicklungsfähig und mit viel Potenzial.

Aktuell spielt Arnau beim spanischen Überraschungsteam FC Girona. Beim Tabellenzweiten in LaLiga läuft der U21-Nationalspieler hinten rechts auf, allerdings kann Martinez auch Innenverteidigung spielen. Also genau der Spielertyp, den die Bayern suchen.

Transfer schon bald fix? FC Bayern erfüllt wohl Tuchel-Wunsch

Zudem sollen sich die Münchner aktuell intensiv auf dem spanischen Markt umschauen, wie zu hören ist. Wie die Sportbild wissen will, soll der Rekordmeister dort mit einem Spieler bereits „sehr weit sein“. Um welchen Spieler es sich handelt, wisse man aber nicht.

In Girona besitzt Arnau Martinez derweil einen Vertrag bis 2025, sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 15 Millionen Euro. Wie in Spanien üblich, dürfte auch Martinez eine festgeschriebene Ablösesumme in seinem Arbeitspapier stehen haben. (smk)