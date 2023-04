Tuchel wird von Bayern-Reporter überrumpelt: „Habe ich jetzt glatt vergessen“

Von: Christoph Klaucke

Thomas Tuchel wird auf der Pressekonferenz des FC Bayern von einem Journalisten überrascht. Der Trainer gibt ehrlich zu, dass er seinen Zettel vergessen hat.

München – Kuriose Szene auf der Spieltags-Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim. Trainer Thomas Tuchel wurde direkt bei der ersten Frage von einem Journalisten überrumpelt und musste ein Versäumnis eingestehen. Der 49-Jährige hatte seinen Zettel vergessen.

Name: Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 (Alter 49 Jahre), Krumbach (Schwaben) Position: Trainer Bisherige Stationen: FC Bayern, Chelsea, PSG, BVB, Mainz Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2025

Tuchel vor Hoffenheim-Spiel vergesslich: Kurioser Moment auf Bayern-PK

Thomas Tuchel gilt als akribischer Fußballlehrer, der nichts dem Zufall überlässt. Vor einem Spieltag muss für gewöhnlich jedes noch so kleine Detail stimmen. Die Vorbereitung ist entscheidend, da kann der Trainer am meisten Einfluss nehmen.

Auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Spiel gegen Hoffenheim zeigte sich Tuchel aber ein wenig vergesslich. Ob es an der Aufregung um die Prügel-Attacke von Sadio Mané lag?

Bayern-Trainer Thomas Tuchel wird auf der PK von einem Journalisten überrumpelt. © FC Bayern/Youtube/Sven Simon/Imago

Tuchel wird von Bayern-Reporter überrumpelt: „Habe ich jetzt glatt vergessen“

Bei der Frage nach dem Personal unterbrach Tuchel den Journalisten sofort und bestätigte den Ausfall von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Mario Krischel vom Kicker hakte jedoch nach und wollte wissen: „Noch mehr?“ Damit erwischte der Bayern-Reporter Tuchel auf dem falschen Fuß.

„Da muss ich jetzt überlegen. Normalerweise habe ich immer meinen Zettel dabei, den habe ich jetzt glatt vergessen“, erklärte Tuchel verlegen, aber ehrlich. Nach kurzer Bedenkzeit konnte der Krumbacher aber auch ohne Notizzettel eine Antwort geben. „Ne, ich glaube, sonst sind alle bereit. Niemand hat mehr gefehlt.“

Tuchel wird von Bayern-Reporter an Mané-Ausfall erinnert

Tuchel verschwieg dabei allerdings das Fehlen eines weiteren Spielers: Sadio Mané wurde nach einem Schlag ins Gesicht von Mitspieler Leroy Sané vom FC Bayern für ein Spiel suspendiert. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Tuchel daran erinnert wurde, denn schon die nächste Frage drehte sich um den Senegalesen.

„Das ist damit abgehandelt, ein Spiel und Geldstrafe ist die Konsequenz und die Strafe aus den Vorkommnissen“, sagte Tuchel, der den Mané-Vorfall selbst nicht miterlebt hatte. „Ich habe dann sofort mit allen Beteiligten gesprochen. Weil es uns beschäftigt hat und schon auch ein eklatanter Vorfall war, war es wichtig, dass wir die Sache vor dem nächsten Training klären und klar an alle kommunizieren, die hier arbeiten.“

Mané, der zuletzt in Freiburg als Sturmspitze agierte und mehrmals knapp sein erstes Tor in diesem Jahr verpasste, wird gegen Hoffenheim also genauso wie Choupo-Moting fehlen. Gut möglich, dass Serge Gnabry, glücklos in Manchester, erneut in der Startelf steht. Eine weitere Option für die Bayern-Aufstellung ist Mathys Tel, dem Tuchel einen Joker-Einsatz in Aussicht stellte. (ck)