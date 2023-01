Upamecano freut sich über Neuzugang: „Ich bin froh, dass er bei Bayern ist“

Dayot Upamecano will mit dem FC Bayern in der Rückrunde voll durchstarten. © Peter Kneffel/dpa

Bei der Weltmeisterschaft in Katar konnte Dayot Upamecano überzeugen, verlor aber mit Frankreich im Finale gegen Argentinien. Nun will er mit den Bayern angreifen.

Doha – Nach der letzten öffentlichen Einheit des FC Bayern im Trainingslager in Doha am Mittwochabend (11. Januar) nahm sich Dayot Upamecano für jeden der rund 300 Zaungäste Zeit. Der Franzose schrieb minutenlang Autogramme und machte Fotos mit den Fans. Dabei lachte er viel. Klar, das verlorene WM-Finale gegen Argentinien machte ihn traurig. Doch nun richtet er den Blick nach vorne.

FC Bayern: Upamecano hat „die WM abgehakt“ und ist voll auf den FCB fokussiert

„Die WM ist abgehakt. Wir haben verloren. Das passiert. Aber ich habe viel Erfahrung gesammelt“, sagte Upamecano im Gespräch mit unserer Zeitung. Obwohl er lange um seine Teilnahme zittern musste, war er beim Turnier Ende des vergangenen Jahres in Katar der Abwehrchef der französischen Nationalmannschaft. Nach der der WM genoss Upamecano eine kurze Auszeit im Senegal. Danach ging es in die französische Hauptstadt Paris. Dort trainierte er sogar noch extra mit einem privaten Athletiktrainer. Jérôme Andral (41) hatte Upamecano auch vor der Saison bereits in Top-Form gebracht.

Upamecano verzichtete freiwillig auf einen längeren Urlaub und reiste auf eigene Faust bereits am vergangenen Freitag (6. Januar) ins Trainingslager nach Doha. Laut Trainer Julian Nagelsmann wirke er körperlich fitter denn je und sei super drauf.

„Das Trainingslager war sehr gut. Die Atmosphäre war super, die Mannschaft hat top gearbeitet. Alle waren konzentriert. Ich bin froh, wieder da zu sein“, so Upamecano. „Jetzt bin ich wieder bei Bayern. Ich bin voll fokussiert. Ich will wieder viele Spiele spielen und gewinnen.“

Upamecano über Bayern-Abwehr: Neuer-Ausfall bitter – Vorfreude auf „super Spieler“ Blind

Dass die Bayern mindestens sechs Monate ohne Manuel Neuer auskommen müssen, sei bitter. „Wir müssen jetzt leider auf Manuel verzichten. Ich hoffe, er kommt schnell wieder zurück. Er ist ein wichtiger Spieler für uns“, betonte Upamecano, der allerdings auch die Wichtigkeit von Ersatztorwart Sven Ulreich (34) hervorhob: „Aber wir haben Ulle. Er hat schon super Spiele für uns gemacht. Ich hoffe, wir gewinnen viele weitere Partien zusammen mit ihm.“

Neu an seiner Seite in der Münchner Defensive ist Daley Blind. Der niederländische Abwehr-Spezialist löste Ende des Jahres seinen Vertrag bei Ajax auf und unterschrieb beim Rekordmeister vorerst bis Saisonende. „Er ist ein super Spieler mit viel Erfahrung“, befand Upamecano. „Ich bin froh, dass er bei Bayern ist.“

Am 20. Januar (20.30 Uhr) findet für die Bayern das erste Pflichtspiel des Jahres in Leipzig statt. Upamecano freut sich auf das Duell gegen seinen Ex-Verein. „Ich habe fünf Jahre mit Leipzig gespielt. Ich komme jetzt wieder zurück und bin froh, gegen meinen Ex-Verein zu spielen. Das ist eine super Mannschaft mit tollen Fans“, erklärte der Abwehr-Star. „Aber wir tun alles, um das Spiel zu gewinnen. Das ist unsere Einstellung gegen jeden Gegner.“ (pk)