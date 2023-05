„Ich brauch ne Zigarette“: Ex-Bayern-Star Mario Basler versenkt beim Comeback einen Freistoß

Von: Christoph Klaucke

Mario Basler hat sich nicht verändert und nichts verlernt. Der ehemalige Bayern-Star gönnt sich für sein Freistoßtor beim Comeback eine Zigarette.

Osnabrück – Mario Basler ist zurück – und wie! Der frühere Mittelfeld-Star des FC Bayern feierte am Dienstag sein Comeback auf dem Rasen und erzielte prompt einen Freistoßtreffer. Der 54-Jährige ist eigentlich Trainer bei SC Türkgücü Osnabrück, jetzt schnürte er fast zwanzig Jahre nach seinem Karriereende als Profi wieder die Fußballschuhe.

Mario Basler Geboren: 18. Dezember 1968 (Alter 54 Jahre), Neustadt an der Weinstraße Position: Mittelfeldspieler Frühere Vereine: u.a. Kaiserslautern (1999-2003), FC Bayern (1996-1999), Werder Bremen (1993-1996) Aktueller Job: Trainer bei SC Türkgücü Osnabrück

„Legendärer Moment“: Ex-Bayern-Star Mario Basler gibt Comeback in der Kreisliga

„Ein legendärer Moment, den wir alle gemeinsam erleben dürfen! Seid live dabei und unterstützt unser Team in diesem epischen Duell. Es wird ein unvergesslicher Abend voller Action und Emotionen!“, kündigte Baslers Verein SC Türkgücü Osnabrück im Vorfeld der Partie in der Kreisliga Osnabrück Staffel B gegen SSC Dodesheide II verheißungsvoll an.

Und der Amateurklub hat nicht zu viel versprochen. Basler, einst aktiv für den FC Bayern, Kaiserslautern und Werder Bremen, beorderte sich kurzerhand in die Startelf und scheint auch im hohen Alter nichts verlernt zu haben. Wie zu besten Zeiten grätschte, motzte, diskutierte, gestikulierte der ehemalige deutsche Nationalspieler.

Freistoßgott Mario Basler legt sich mit Gegner an

„Passt auf, dass ihr nicht absteigt!“, raunte Basler laut fupa.net Richtung gegnerischer Bank. Basler, zu aktiven Zeiten als Freistoß-Gott bewundert und gefürchtet, versenkte kurz vor der Pause von der linken Seite einen ruhenden Ball direkt und leitete so die Aufholjagd der Osnabrücker ein.

Die Gäste aus Dodesheide waren früh mit 2:0 in Führung gegangen. In der 90. Minute gelang den Hausherren vor gut 500 Zuschauern noch der viel umjubelte 2:2-Ausgleich. Basler, der gut 70 Minuten durchgehalten und sich dann selbst ausgewechselt hatte, saß zu dem Zeitpunkt bereits auf der Bank und rauchte seine Zigarette.

„Ich brauch ne Zigarette“, zitierte ihn der Liveticker bei seiner Auswechselung. Durch das Remis hat Tabellenführer Türkgücü nun vier und fünf Punkte Vorsprung auf die beiden Verfolger bei noch drei ausstehenden Partien. Zeit genug also, Super-Mario noch einmal in Aktion zu sehen. Von seiner Genialität hat er jedenfalls nichts eingebüßt. Zuletzt ballerte Basler mit „Kindergarten“-Kritik gegen den FC Bayern. (ck)