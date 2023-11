Nächste Runde im Zoff: Tuchel teilt auf Bayern-PK gegen Hamann und Matthäus aus

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Thomas Tuchel wird erneut zur Kritik von Didi Hamann und Lothar Matthäus befragt. Der FCB-Coach beweist dabei wieder einmal Humor.

München – Thomas Tuchel und die TV-Experten in Deutschland, das wird wohl keine Liebesbeziehung mehr. Bereits vergangene Woche hatte der FC-Bayern-Coach etwas hämisch auf Aussagen von Didi Hamann reagiert, wonach der Sky-Experte eine Weiterentwicklung der Münchener unter Tuchel vermisse.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Vorstandsvorsitzender: Jan-Christian Dreesen Trainer: Thomas Tuchel

Tuchel nach DFB-Pokal-Aus erneut in der Kritik

„Didi läuft gerade bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns drum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen“, antwortete Tuchel lapidar.

Nur blöd, dass die Bayern unter der Woche sensationell im DFB-Pokal bei Drittligist Saarbrücken scheiterten und sich Hamann in seiner Kritik natürlich bestätigt fühlte. „Die Entwicklung, seitdem der Trainer hier ist, ist nicht gut“, schoss der Ex-Bayern-Spieler gegen Tuchel.

Thomas Tuchel reagiert auf die Kritik von Lothar Matthäus und Didi Hamann. © Imago images / Revierfoto / RHR-Foto / Eibner

Matthäus springt Hamann mit Kritik an Tuchel zur Seite

Zudem kritisierte Hamann den Umgang mit Joshua Kimmich. „Der Junge wurde in acht Monaten demontiert vom Stammspieler in München, vom Spieler, den Guardiola vielleicht im Sommer nach Manchester holen wollte“, sagte der 50-Jährige unter der Woche.

Zur Seite sprang Hamann in seinen Aussagen zur Weiterentwicklung des FCB unter Tuchel ein anderer Sky-Experte: Lothar Matthäus. Unter anderem sagte der Rekordnationalspieler: „Thomas Tuchel hat sich in Saarbrücken verzockt. Ich hätte an seiner Stelle meine beste Elf aufgeboten und nach 50, 60 Minuten rotiert.“

Die sieben Pokal-Blamagen des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Tuchel sorgt mit Antwort auf Kritik für Lacher

Kein Wunder, dass Tuchel bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Topspiel in Dortmund erneut auf die Kritik der TV-Experten angesprochen wurde. Schon während die Frage gestellt wurde, unterbrach Tuchel den Journalisten und erklärte lächelnd: „Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung.“ Der Bayern-Coach hatte damit die Lacher auf seiner Seite.

Weiter führte Tuchel allerdings auch aus, dass ihn die Niederlage im Pokal und die damit verbundene Kritik natürlich beschäftige: „Natürlich kommt Kritik auf. Man unterschreibt bei Bayern, um zu gewinnen. Ich nehme Niederlagen sehr persönlich. Wir sind hier, um Spiele zu gewinnen. Wir müssen zusammenstehen und weitermachen.“

In Dortmund bietet sich Tuchel und seiner Mannschaft nun die größtmögliche Bühne in Deutschland, um seine Kritiker zu widerlegen. (kk)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.