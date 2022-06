Genervt vom Lewandowski-Ego? Spannungen zwischen Sané und Bayern-Torjäger

Bei Leroy Sané ist der Knoten auch im zweiten Jahr nicht geplatzt. Ein Abschied von Robert Lewandowski könnte beim Nationalspieler möglicherweise neue Kräfte freisetzen.

München - Der FC Bayern will seine Offensive neu aufstellen. Mit dem angepeilten Transfer von Liverpools Offensiv-Alleskönner Sadio Mané sowie dem Abschied von Robert Lewandowski könnte sich die Situation auch für einen aktuellen Bayern-Angreifer ändern. Leroy Sané blieb besonders in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Saison hinter den Erwartungen zurück. Durch die Personalwechsel im Team könnte er nun neue Motivation schöpfen.

Leroy Sané Geboren am: 11. Januar 1996 Geburtsort: Essen Spiele für den FC Bayern: 89 (24 Tore) Spiele für die Nationalmannschaft: 44 (11 Tore)

Mané-Transfer eine Chance für Leroy Sané? DFB-Star könnte Konkurrenzkampf annehmen

Die lange Saison neigt sich dem Ende entgegen, nach der letzten Nations-League-Partie geht es für die Nationalspieler des FC Bayern in den Urlaub. Während einige Münchner Akteure, etwa Manuel Neuer oder Joshua Kimmich, bei der Nationalelf wieder einmal ihre Stammplätze untermauerten, blieb der zuletzt viel kritisierte Sané blass. Der 26-Jährige saß im dritten Spiel in Ungarn über die gesamten 90 Minuten auf der Bank – ein klares Zeichen von Bundestrainer Hansi Flick an den phlegmatisch wirkenden Flügelspieler.

In der kommenden Saison wünschen sich die Bayern-Verantwortlichen, dass der Mann, der 2020 für 60 Millionen Euro kam, endlich sein volles Potenzial ausschöpft. Die Rolle als Leistungsträger konnte Sané noch nicht bestätigen, weshalb die Verantwortlichen nun hoffen, dass er im kommenden Jahr im Schatten von Sadio Mané etwas befreiter aufspielt. Auf der anderen Seite könnte der direkte Konkurrenzkampf auch den nötigen Hunger im oftmals satt wirkenden Sané auslösen. Ein Verkauf des Ex-Schalkers steht einem Bericht von Sport1 zufolge aber nicht im Raum.

Wirkt sich Lewandowski-Abschied auf Leroy Sané aus? Spannungen zwischen den beiden Profis

Wie das Portal des Sportsenders außerdem berichtet, könnte der bevorstehende Abschied von Robert Lewandowski Sané zusätzlich motivieren. Der gebürtige Essener soll zu den Profis zählen, die besonders in der Rückrunde der letzten Spielzeit vom Auftreten des Stürmers genervt waren. Dies machte sich auch auf dem Platz bemerkbar, da der Pole und der Rechtsaußen nicht mehr harmonierten. So ließ Sané seinen Offensivkollegen wohl auch verbal spüren, dass ihn dieser etwa zu wenig im Training anspielte.

Neuverpflichtungen und Abgänge hin oder her – Sané muss in der kommenden Saison eine Leistungssteigerung hinlegen, um nicht durch das Raster zu fallen. Etwas mehr Eigeninitiative wird also ohnehin von ihm verlangt werden. (ajr)