Zu viel Königsklasse im Kopf: Bayern-Pleite gegen Hoffenheim

Sinsheim - Die Bayern verlieren in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim - und kassieren damit die zweite Saisonniederlage in der Bundesliga. Möglicher Grund? Hatten die Bayern schon Real Madrid im Kopf?

Da hatten die Bayern schon mehr Königsklasse im Kopf als ihnen lieb war! In Hoffenheim unterlag der Rekordmeister gestern Abend mit 0:1 (0:1) und kassierte seine erste Niederlage seit dem 0:1 in Dortmund vor fast einem halben Jahr. Zwar hatten die Münchner in der zweiten Hälfte eine Vielzahl an Großchancen, dennoch dürften sie diese Niederlage angesichts von 13 Punkten Vorsprung auf RB Leipzig verkraften.

Schläfrige erste, bessere zweite Hälfte

Dass Carlo Ancelotti alles auf den CL-Kracher gegen Real Madrid am kommenden Mittwoch ausgerichtet hat, war bereits beim Blick auf die Aufstellung zu erkennen. Neben den verletzten Manuel Neuer, Thomas Müller und Douglas Costa verzichtete er freiwillig auf Thiago und ließ in Sinsheim dann zunächst auch noch Philipp Lahm, Franck Ribéry und Jerome Boateng auf der Bank. Die B-Elf der Bayern sah sich angriffslustigen Gastgebern ausgesetzt, schon nach zehn Minuten hätte die TSG führen müssen. Doch Andrej Kramaric (2., 9.) und Nadiem Amiri (8.) ließen beste Chancen aus. Den Münchnern fehlte in der Anfangsphase der Zugriff, Ideengeber Thiago wurde schmerzlich vermisst.

Mitte der ersten Halbzeit fand der Spitzenreiter besser ins Spiel und kam durch Arturo Vidal zu seinen ersten halbgaren Gelegenheiten (14., 16.). Doch dann reichte eine schwache Kopfballabwehr von Mats Hummels und zu zaghaftes Zweikampfverhalten von Vidal und Sanches, um im Rückstand zu geraten. Kramaric schnappte sich den Klärungsversuch von Hummels und hatte 25 Meter vor dem Tor alle Zeit, um sich den Ball zurechtzulegen und zum 1:0 ins Netz zu jagen (21.). Ein Treffer der Kategorie: Schön, aber haltbar. Neuer-Ersatz Ulreich machte keine gute Figur. „Das war Pech, dass der Ball so kommt. Er sieht höher aus und fällt dann runter“, schilderte Ulreich die Szene aus seiner Sicht. Immerhin bewahrte er seine Mannschaft vor der Pause aber vor einem höheren Rückstand, als er den Schuss des frei vor ihm auftauchenden Kerem Demirbay mit einem tollen Reflex gerade noch über die Latte lenkte (40.).

Baumann pariert, Bayern-Stars verzweifeln

Und die Bayern? Den Wachmacher für die Ancelotti-Elf gab es erst mit dem Pausenpfiff. Das erste echte Lebenszeichen kam von Robert Lewandowski – wem sonst? Nach Vorarbeit von Kingsley Coman traf der Torjäger die Latte (45.). Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild dann auch schlagartig, die Roten kamen wie ausgewechselt aus der Kabine. „Da waren wir viel besser, so muss es sein“, meinte Arjen Robben. „Dann waren wir überlegen und hatten unsere Chancen.“ Plötzlich dominierten die Gäste das Geschehen, Hoffenheim konnte sich kaum aus der Umklammerung der Münchner befreien. Lewandowski hatte den Ausgleich auf dem Fuß, doch Oliver Baumann drehte seinen Schuss aus 15 Metern noch um den Pfosten (55.). Zwei Minuten später war der 1899-Schlussmann bei einem Freistoß von David Alaba erneut zur Stelle (57.). Danach war es wieder Lewy, der für Alarm im TSG-Strafraum sorgte, doch sein Abschluss wurde in letzter Sekunde geblockt (66.). Ancelotti brachte Franck Ribéry für den schwachen Sanches (72.), nur eine Minute später hatte der Franzose die Chance zum 1:1. Doch auch für den Franzosen war bei Baumann Endstation (73.). Bei der folgenden Ecke wäre der Keeper beim Kopfball von Hummels geschlagen gewesen, doch Sebastian Rudy köpfte die Kugel noch vor der Linie weg (74.). Am Ende warf der FCB noch einmal alles nach vorne, doch Hummels (90.+1) und Lewy (90.+3) brachten den Ball nicht mehr über die Linie. So setzte es im 18. Duell mit der TSG die erste Niederlage – Sorgen bereitet sie den Bayern aber nicht.

Ein Fünfer, fünf Vierer: Noten & Bilder zur Bayern-Pleite bei Hoffenheim Zur Fotostrecke

Hier finden Sie den Live-Ticker zum Nachlesen und die Stimmen zur Partie.

sw/bok