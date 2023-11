FC Bayern an spanischem Nationalspieler interessiert

Von: Philipp Kessler, Jan Oeftger

Im Sommer scheiterte die Verpflichtung eines Sechsers beim FC Bayern dramatisch. Jetzt haben die Münchner eine neue Alternative aus Spanien ins Visier genommen.

München – Thomas Tuchel hatte vor der Saison erklärt, seinen Kader mit einem weiteren defensiven Mittelfeldspieler verstärken zu wollen. Die Bezeichnung „Holding Six“ wurde häufig zitiert. Der Trainer wünscht sich einen Sechser, der sich voll auf die defensiven Aufgaben fokussiert. Ein neuer Kandidat dafür ist Martin Zubimendi.

Martin Zubimendi Geboren: 2. Februar 1999 (Alter 24 Jahre), Donostia-San Sebastián, Spanien Verein: Real Sociedad San Sebastian Spiele/Tore in der spanischen Liga: 125/4 Spiele/Tore Nationalmannschaft 2/0

FC Bayern sucht Sechser und Innenverteidiger

Der Spanier spielt aktuell bei Real Sociedad San Sebastian und ist nach Informationen von Sport Bild in den Fokus von Bayerns Sportdirektor Christoph Freund geraten. tz kann diese Informationen bestätigen. So sucht der FC Bayern einen Ballbesitzspieler, der strategische Fähigkeiten mitbringt. Oberste Priorität habe angesichts der Ausfälle im Winter die Suche nach einem weiteren Innenverteidiger.

Dennoch schaut sich Freund auch nach einem defensiven Mittelfeldspieler um. Zubimendi ist ein Eigengewächs von San Sebastian. Seit einigen Jahren ist er bei den Profis Stammspieler. Mittlerweile hat er es in die spanische Nationalmannschaft geschafft. Sein Vertrag beim spanischen Champions-League-Teilnehmer läuft noch bis 2027. Entsprechend kostspielig wäre eine Verpflichtung im Winter.

Bei neuer „Holding Six“: Was wird aus Kimmich

Auch wenn den Bayern die „Holding Six“ im Kader fehlt, würden sich die zentralen Mittelfeldspieler im Kader drängen. Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer ist Tuchels Kader auf dieser Position prominent besetzt.

Martin Zubimendi könnte beim FC Bayern die langersehnte „Holding Six“ werden. © IMAGO/Mutsu Kawamori

Über Ersteren äußerte sich der Coach auch am Dienstag (7. November) vor dem Champions-League-Spiel gegen Galatasaray: „Jo ist ein absoluter Stammspieler und ein Fixpunkt in unserer Mannschaft. In meinen Planungen wird er morgen spielen. Das ist eine grundsätzliche Thematik. Josh wird spielen und seine Qualitäten zeigen.“ Ob sich am Stammspieler-Status bei einer möglichen Zubimendi-Verpflichtung etwas ändert, würde sich dann zeigen. (jo)