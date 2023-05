Bayern-Fanliebling Müller nur auf der Bank: Diese Faktoren sprechen dagegen

Also bitte , Thomas ist doch nicht abserviert , das ist mir viel zu hart und unfair ! Natürlich hat Tuchel großen Respekt vor Thomas Müller und seinen Leistungen , aber Thomas strotzt seit Monaten nicht gerade vor Selbstvertrauen und das belegen auch seine Daten . In Mainz war Thomas ein Totalausfall , gegen Herta sah ich nach seiner Einwechslung nicht viel und in Bremen hat Thomas nicht gerade Werbung für einen Stammplatz gemacht . Es ist eben so das Thomas nicht mehr 20 ist , Thomas ist längst auf auf dem Weg Richtung Karriereende und Thomas ist klug genug um das einzuschätzen . Noch dazu fehlt Thomas sein damaliger Partner vorne im Sturm , mit dem er sich blind verstand und den er oft bediente . Es gibt im Moment nur diese eine Position im Mittelfeld und Jamal spielt zwar im Moment nicht überragend , aber er klaut immer wieder die Bälle und leitet oft gute Spielzüge ein , d.h Jamal ist eben vor Thomas . Ich bin sowieso der Meinung das Bayern und Hansi Flick Jamal fast verheizt haben , das kam alles viel zu früh , in der Vorrunde trug Jamal die Bayern fast allein , dann musste er zur NM , dann das frühe WM Aus und jetzt diese Rückrunde , es ist doch völlig normal das sich Jamal nur noch von Spiel zu Spiel schleppt . Jamal wird nach der Saison der Urlaub mal richtig gut tun , davon bin ich überzeugt und in der neuen Saison wird er mal richtig krass abgehen .