Transferziel Palhinha spricht über geplatzten Bayern-Wechsel – und über seine Zukunft

Von: Luca Hartmann

Der Wechsel von Joao Palhinha zum FC Bayern ist im Sommer in letzter Sekunde gescheitert. Jetzt hat sich der Portugiese kryptisch zu seiner Zukunft geäußert.

München – Es war das bittere Ende einer verrückten Transfer-Saga am letzten Tag des Transferfensters im Sommer. Joao Palhinha war der Wunschspieler von FC Bayern-Trainer Thomas Tuchel, sollte die geforderte Position der „Holding-Six“ bekleiden. Lange sah es gut aus, der Portugiese absolvierte schon seinen Medizincheck in München. Doch der Transfer scheiterte in letzter Sekunde.

João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves Geboren: 9. Juli 1995 (Alter: 28 Jahre), in Lissabon (Portugal) Nationalität: Portugal Verein: FC Fulham Länderspiele: 23

Palhinha-Wechsel zum FC Bayern scheitert in letzter Sekunde

Weil Palhinhas Verein FC Fulham keinen Ersatz für den Mittelfeldspieler fand, musste dieser wieder zurück nach London fliegen. Der Portugiese hatte sogar schon ein Bayern-Trikot an, soll geschockt vom geplatzten Wechsel gewesen sein. Ein zukünftiger Transfer steht jedoch weiter im Raum. Die Bayern sollen weiter Interesse haben. Umso überraschender kam die Vertragsverlängerung des Portugiesen bei Fulham bis 2028.

„Natürlich ist er weiter auf unserem Schirm. Der Verein hat sich im Sommer intensiv mit Palhinha beschäftigt. Am letzten, kuriosen Tag des Transferfensters war ich ja schon ein bisschen mit dabei. Aber noch kann man nicht sagen, was passieren wird. Wir sondieren den Markt generell“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund in der SportBild über ein mögliches Bayern-Interesse im Winter. Sowohl Tuchel als auch Freund sollen wohl einen Winter-Transfer von Palhinha realisieren wollen.

Bayerns-Transferziel Joao Palhinha lässt mit kryptischen Aussagen zu seiner Zukunft aufhorchen. © IMAGO/Ashley Western

Bayern-Transferziel Palhinha spricht über Zukunft

Jetzt hat sich auch Palhinha zum gescheiterten Transfer geäußert. „Jeder weiß, was im August passiert ist. Natürlich hat es mich und meine Familie sehr getroffen, was passiert ist. Aber das ist jetzt Vergangenheit, ich möchte daran nicht mehr denken“, sagte der Mittelfeldspieler, der derzeit mit der portugiesischen Nationalmannschaft unterwegs ist.

Anschließend spricht Palhinha kryptisch über seine Zukunft und einen möglichen Wechsel. „Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Aber in meinem Leben passiert alles aus einem bestimmten Grund, und mit dieser Einstellung gehe ich auch in die Zukunft. Ich werde meinen Weg weiter verfolgen“, sagt der 28-Jährige. Dennoch macht Palhinha keinen Hehl daraus, dass ihn das Interesse der Bayern „stolz“ mache.

FC Bayern wird wohl im Winter auf dem Transfermarkt aktiv

An der Säbener Straße wird der Name von Palhinha wohl spätestens im kommenden Winter-Transferfenster wieder heiß diskutiert werden. Nur: Er wäre aufgrund der Vertragsverlängerung nun wohl noch teurer als ursprünglich. Kommt Fulham nicht entgegen, erscheint ein Transfer eher unrealistisch.

Freund bestätigte zuletzt aber immerhin, dass die Bayern auf verschiedenen Positionen nachrüsten wollen, um die ambitionierten Ziele in der Champions League zu erreichen.

Neben Palhinha beschäftigen sich die Bosse wohl noch mit einigen anderen Namen. Einen ersten Transfer zur neuen Saison haben die Bayern unlängst fix gemacht.