Zukunft komplett offen: Was passiert mit Bayerns Davies?

Von: Christoph Wutz

Wo Alphonso Davies in Zukunft spielt, ist trotz Vertrags bis 2025 unklar. Vor allem der Berater des Bayern-Stars heizt die Wechselgerüchte an.

München – Beim FC Bayern München bahnen sich einige Spieler-Abgänge in diesem Sommer an. Lucas Hernandez zieht es wohl zu Paris Saint-Germain, sein Abwehrkollege Benjamin Pavard möchte den Rekordmeister ebenfalls verlassen. Auch um Alphonso Davies kamen zuletzt immer wieder Wechselgerüchte auf. Der 22-Jährige äußerte sich jetzt zu seiner Zukunft – und auch sein Berater kam einmal mehr zu Wort.

Alphonso Davies Geboren: 2. November 2000 (Alter 22 Jahre), Buduburam, Ghana Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksverteidiger Marktwert: 70 Millionen Euro

Bleibt er beim Rekordmeister? Davies‘ „Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen“

Davies sagte im Gespräch mit dem kanadischen Portal tsn.ca, er wisse um die Spekulationen um seine Person – als beunruhigend empfinde er sie allerdings nicht. „Die Transfergerüchte sind da, aber letztendlich sind es nur Gerüchte“, sagte der 22-jährige Münchner Abwehrmann, an dem Real Madrid interessiert sein soll.

„Ich habe noch zwei Jahre bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen“, bekannte sich der Kanadier zum deutschen Rekordmeister.

Bleibt er beim FC Bayern? Verlässt er den Rekordmeister? Alphonso Davies‘ Zukunft ist völlig offen. © Imago / ZUMA Press

Zuletzt verletzter Bayern-Außenverteidiger Davies ist wieder „sehr gesund“

Sein Agent Nick Huoseh hatte zuletzt von einer „chaotischen Zeit“ in der Führungsriege der Bayern gesprochen. Der Spieler selbst trat in dieser Causa zumindest ein wenig auf die Bremse: „Man sieht, dass es einen Wechsel im Management gibt, aber das hat keinen Einfluss auf die Spieler“, sagte der Außenverteidiger. „Für mich ist es wichtig, für den Verein zu spielen, bei dem ich bin.“

Das Saisonfinale des Rekordmeisters verpasste Davies aufgrund eines Muskelbündelrisses. Diesen habe er inzwischen auskuriert, sagte er dem Portal. Er fühle sich jetzt wieder „sehr gesund“, sagte der kanadische Nationalspieler.

„Er könnte wechseln“: Berater äußert sich zur Zukunft von FCB-Star Davies

Derzeit sei Davies „glücklich bei Bayern“, erzählte sein Berater Househ dem Portal. „Er hat bei den Bayern eine Reihe von Titeln gewonnen, und sie sind ein guter Klub, einer der Topklubs der Welt.“ Daher gebe es „nur wenige Vereine, zu denen ein Sportler wie Alphonso Davies gehen kann.“

Nichtsdestotrotz sei die Zukunft des FCB-Stars komplett offen, von einem Karriereende bei den Bayern hin zu einem Abgang sei alles möglich, so der Berater. „Er könnte wechseln“, sagte Huoseh über seinen kanadischen Mandanten, der seit 2019 für den FC Bayern aufläuft. Offenbar könnten die Münchner auf der Suche nach einem Nachfolger für Davies in Barcelona fündig werden.

„Wir wissen nicht, was passieren wird“: Verlässt Davies den FC Bayern?

Huoseh zufolge gebe es dahingehend „viel zu navigieren.“ Er „habe mit anderen Vereinen gesprochen – sie haben uns geschrieben und mit uns gesprochen“, sagte der Agent des Außenverteidigers.

Von den Interessenten habe die Davies-Seite zwar „noch mit keinem ein ausführliches Gespräch geführt“, so Huoseh, und sein Mandant „noch zwei Jahre Vertrag“. Der Berater ergänzte aber vielsagend mit Blick auf einen möglichen Abgang des 22-Jährigen: „Wir wissen nicht, was in einem Jahr passieren wird.“

Während Davies den Rekordmeister also verlassen könnte, ist ein erster Zugang für die neue Saison inzwischen bestätigt: Konrad Laimer wechselt zum FC Bayern. (wuc)