Was macht Oliver Kahn denn da? Ex-Bayern-Vorstand schwärmt nach Besuch bei Fußballzwerg

Von: Florian Schimak, Andre Oechsner

Nach seinem Aus beim FC Bayern sucht Oliver Kahn weltweit Inspirationen für seinen nächsten Job. Diesmal war er in Südasien unterwegs.

München – Ob Oliver Kahn sich die Partie des FC Bayern am Freitagabend beim 1. FC Köln (1:0) angeschaut hat?

Vermutlich nicht, wird der Ex-CEO des Rekordmeisters doch mit Schrecken an das letzte Auswärtsspiel der Münchner beim Effzeh zurückdenken. Am 34. Spieltag der vergangenen Saison war das. Kurz zuvor wurde der Titan als Vorstandsvorsitzender entlassen – und aufgrund der Emotionalität bei der Trennung soll ihm der Verein anschließend verboten haben, nach Köln zu reisen.

Oliver Kahn Geburtsdatum: 15. Juni 1969 (Alter 54 Jahre), Karlsruhe Ehemalige Vereine: FC Bayern, Karlsruher SC Position: Torwart Größte Erfolge: u. a. Champions League 2000/01, 8x Deutscher Meister

Nach Aus beim FC Bayern: Oliver Kahn jettet durch die Welt

Doch das ist Schnee von gestern. Seitdem ist Kahn viel rumgekommen, stattete etwa im September den Superstars Cristiano Ronaldo und Neymar in Saudi-Arabien einen Besuch ab. Von seiner letzten Reise ist Kahn ebenfalls im größten Maße fasziniert.

„Vielen Dank für den herzlichen Empfang, den ich an der G.D. Somani Memorial School erfahren habe“, schreibt Kahn in den sozialen Medien. GD Somani ist eine koedukative Einrichtung mit 1400 Studierenden in Mumbai, der größten Stadt Indiens. Kahn durfte dort eintauchen und spürte die große Begeisterung für den Fußball.

Oliver Kahn fasziniert von indischer Fußballbegeisterung

„Die Leidenschaft für den Fußball in Indien ist herausragend und absolut einzigartig“, ist Kahn fasziniert. „In Kombination mit dem enormen Talentpool und den wirkungsvollen Initiativen zur Jugendförderung sehe ich eine glänzende Zukunft für die indischen Fußballfans.“ Das sieht man dort gewiss ebenfalls so, der Realität entspricht das aber erst mal nicht.

Mit über 1,4 Milliarden Einwohner liefert sich Indien mit China zwar ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel als bevölkerungsreichstes Land der Erde. Indien ist aber derzeit eher als Fußballzwerg einzuordnen. In der FIFA-Weltrangliste belegt man zwischen Mauretanien und Neuseeland lediglich den 102. Platz.

Oliver Kahn, Ex-Vorstand des FC Bayern, war jüngst in Indien unterwegs. © IMAGO/Mladen Lackovic

Fußball hat in Indien nicht den Stellenwert wie in Europa

Kahn scheint aufgrund der Voraussetzungen sowie der Begeisterung jedoch davon überzeugt, dass sich das in naher Zukunft durchaus ändern kann. Hierfür braucht es aber wohl vor allem eines: ausreichend Zeit. Indische Fußballer sind auf dem europäischen Kontinent eine absolute Rarität. Die braucht es aber häufiger, um im weltweiten Vergleich aufsteigen zu können.

Sport erlebt in Indien zwar grundsätzlich einen Aufschwung. Der Fußball genießt im Vergleich zur Nationalsportart Cricket, bei dem die indische Auswahl seit langer Zeit eine Weltmacht ist, jedoch viel weniger Zulauf. (aoe)