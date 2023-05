„Du hast uns zusammengebracht“ – Bastian Schweinsteiger dankt ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek

Von: Florian Schimak

Bastian Schweinsteiger begleitete am Mittwoch als Experte den Pokal-Abend im Ersten. Dabei bedankte er sich bei ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek.

München/Stuttgart – Wenn Fußball in der ARD zu sehen ist, dann ist Bastian Schweinsteiger nicht weit. Klar, der Ex-Star des FC Bayern ist ja auch der Experte im Ersten.

Bastian Schweinsteiger Geburtsdatum: 1. August 1984 (38 Jahre) ehemalige Vereine: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Erfolge als Spieler: 1x Weltmeister (2014), 8x Deutscher Meister, 1x Champions-League-Sieger Höchster Marktwert: 40 Millionen (12. Januar 2011, Quelle: transfermarkt.de)

Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek: Das ARD-Traumpaar vor der Kamera

An der Seite von Esther Sedlaczek gibt der 38-Jährige seine Meinung zu Taktik, Spielgeschehen und Tore zum Besten. Bei den Fans kommt Schweini dabei mal mehr und mal weniger gut damit an. Doch seit er eben mit Sedlaczek gemeinsam vor der Kamera steht, blüht Schweinsteiger nahezu auf.

So auch wieder am Mittwochabend, als in der ARD das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt zu sehen war. Mit einem lockeren Spruch begrüßte Sedlaczek ihren Nebenmann und sagte dann: „Ich dachte, heute bin ich mal nett zu dir“, um die Aussage dann doch wieder zu revidieren: „Nein, Quatsch.“

Bastian Schweinsteiger (l.) und Sebastian Hoeneß (M.) trafen sich erstmals vor dem Pokalspiel in der ARD. © Screenshot/ARD

„Du hast uns zusammengebracht“ – Bastian Schweinsteiger dankt ARD-Moderatorin Esthler Sedlaczek

Kurz darauf begrüßten Schweinsteiger und Sedlaczek VfB-Trainer Sebastian Hoeneß an den Mikros. Der Coach ist der Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß, war zudem Trainer der zweiten Mannschaft der Münchner und feierte dort den Titel in der 3. Liga.

Dennoch liefen sich Hoeneß und Schweinsteiger an der Säbener Straße nie über den Weg. „Ihr seid euch beim FC Bayern nie begegnet, stimmt das?“, wollte Sedlaczek wissen. „Richtig und du hast uns jetzt zusammen gebracht“, bedankte sich Schweini mit einem Augenzwinkern artig.

ARD-Übertragung: Sprachen Schweinsteiger und Krösche über Kolo Muani?

Als dann Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche und Schweinsteiger noch intensiv diskutierten, während die TV-Kameras vor dem Anpfiff auf beide gerichtet waren, wollte die ARD-Moderatorin natürlich das Thema wissen. „Haben wir vergessen …“, log Schweinsteiger, ohne Rot zu werden.

Ob es um einen möglichen Transfer von Randal Kolo Muani zum FC Bayern ging? Reine Spekulation. Der Eintracht-Stürmer steht seit längerer Zeit auf dem Zettel des Rekordmeisters, der ab Sommer einen neuen Angreifer von internationalem Format sucht. Der 24-Jährige hatte zuletzt allerdings einige Probleme, über die Frankfurt-Trainer Oliver Glasner vor dem Pokal-Spiel sprach. (smk)