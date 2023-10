Vor Münchner Derby: FC Bayern II und Türkgücü München setzen ihre Erfolgsserie fort

Von: Robert M. Frank

Teilen

Lovro Zvonarekt beim Torjubel mit Matteo Perez Vinlöf. © IMAGO/DiZ-PiX

Der FC Bayern II gewinnt zum Rückrundenauftakt das oberbayerische Derby gegen Burghausen in souveräner Manier und bringt sich vor dem anstehenden Münchner Derby in Position. Türkgücü München setzt derweil seine Erfolgsserie fort.

München – FC Bayern II - SV Wacker Burghausen 4:1 (1:0). – Der Sieg im oberbayerischen Derby gegen Burghausen lief voll nach dem Geschmack von Bayern II-Cheftrainer Holger Seitz: „Wir haben in den richtigen Momenten die Tore gemacht.“ Nach einer schönen Einzelleistung des Luxemburgers David Jonathans gingen die dominant startenden Bayern-Amateure bereits früh mit 1:0 in Führung (13.). Nachlegen konnten die überlegenen Hausherren dann allerdings erst im zweiten Durchgang.

Nachdem Dion Berisha zunächst noch mit einem Distanzschuss an Wacker-Torwart Markus Schöller gescheitert war (56.) und auch Lucas Copado den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbei gesetzt hatte (61.), war wenig später Davide Dell’Erba beim 2:0 per Fernschuss erfolgreicher. Nach dem Platzverweis von Burghausens Dennis Schmutz (67.) geriet der Sieg der kleinen Bayern nicht mehr in Gefahr, wenngleich die Gäste durch ein Münchner Eigentor von Luca Denk noch einmal auf 1:2 herankamen (83.).

Lovro Zvonarek per Flachschuss aus kurzer Distanz (84.) und Younes Aitamer mit einem Abstauber (89.) sorgten mit ihren beiden Toren dann in der Schlussphase für klare Verhältnisse. Der sechste Sieg aus den vergangenen sieben Spielen bringt den Bayern eine gute Ausgangslage für das Münchner Derby am kommenden Wochenende im Grünwalder Stadion, das auf Sonntag (14 Uhr) verlegt wurde.

FC Augsburg II – Türkgücü München 0:1 (0:1). – Nach sechs Spielen ohne Niederlage ist auch die Ausgangsposition für Türkgücü für das Münchner Regionalliga-Derby gut. In der Partie bei der Bundesligareserve aus Schwaben scheiterte zunächst Emre Tunc aus kurzer Distanz an Augsburgs Torwart Marcel Lubik (26.), bevor es der 25-Jährige wenig später besser machte und allein vor dem Tor zum 1:0 für Türkgücü einschob (33.).

Nachdem Türkgücü-Torwart Sebastian Kolbe einen Kopfball der Schwaben mit einer starken Parade von der Linie gekratzt hatte (40.), kassierte der Augsburger Hendrik Hofgärtner nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte (45.+1). In Überzahl drängte Türkgücü dann in der zweiten Hälfte auf das zweite Tor, doch ließ ein halbes Dutzend an guten Chancen zur Vorentscheidung aus. „Ab Mitte der ersten Halbzeit haben wir besseren Zugriff aufs Spiel bekommen“, freute sich natürlich auch Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar. (Robert M. Frank)

Enge Kiste in der Fuggerstadt: Türkgücü München setzte sich mit 1:0 gegen die Reserve des FCA durch. © IMAGO