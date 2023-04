Interne Zweifel an Salihamidzic enthüllt

Von: Gregor-José Moser

Teilen

Der FC Bayern München spielt seine schlechteste Saison seit langem. Auf der Suche nach den Schuldigen richtet sich der Blick offenbar auch auf Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

München – Aus im DFB-Pokal und der Champions League und die schlechte Bundesligasaison seit gut einem Jahrzehnt. Beim FC Bayern herrscht aktuell Krisenstimmung. Die Mannschaft wirkte auf dem Platz zuletzt lust- und kraftlos, hinzu kommen immer wieder individuelle Fehler wie etwa von Innenverteidiger Dayot Upamecano oder Torhüter Yann Sommer. Vorne fehlte zudem ein echter Neuner, der regelmäßig Tore schießt.

Beim FC Bayern wird derzeit intensiv diskutiert, wer für die Misere verantwortlich ist. Zuletzt stand vor allem Vorstandschef Oliver Kahn im Zentrum der Kritik, über dessen Abgang spekuliert wird. Mittlerweile gerät aber auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic immer mehr in den Fokus, wie der Kicker berichtet. Demnach gibt es intern Zweifel an dem 46-Jährigen. Angeblich mehren sich die Stimmen, die sagen, dass der FC Bayern eine Nummer zu groß für ihn sein könnte.

Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić werden für die Bayern-Krise mitverantwortlich gemacht. Müssen sie den Club verlassen? © dpa/Warmuth

FC Bayern: Transfers zünden nur kaum – Stars suchen ihre Form

Als Sportvorstand ist Salihamidzic vor allem für die Kaderplanung verantwortlich. Er entscheidet zusammen mit seinem Technischen Direktor Marco Neppe maßgeblich über neue Spieler und darüber, welche Profis einen neuen Vertrag erhalten oder auch nicht. Im vergangenen Sommer konnte „Brazzo“ auch große Namen an die Isar locken, allen voran den Ex-Liverpooler Sadio Mané. Nach einer starken Anfangsphase enttäuschte dieser sportlich jedoch zumeist. Hinzu kam zuletzt eine Auseinandersetzung mit Teamkollege Leroy Sané.

In der Offensive spielt auch Serge Gnabry eine enttäuschende Saison. Dessen Vertrag hatten die Bayern im Sommer noch bis 2026 verlängert. Immerhin: Der neue Innenverteidiger Matthijs de Ligt überzeugt und entwickelt sich immer mehr zum Leader. Darüber hinaus liegt es nicht an Salihamidzic, dass Spieler wie Mané und Gnabry nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Abzusehen war das sicherlich nicht. Schließlich hatte Mané bei Liverpool jahrelang brilliert und Gnabry hatte in der Triple-Saison (nahezu) Weltklasse-Format.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Kommt es zum großen Personalbeben bei der Aufsichtsratssitzung des FC Bayern?

Vorwerfen kann man Salihamidzic allerdings, dass er im Sommer keinen adäquaten Ersatz für Top-Stürmer Robert Lewandowski geholt hat. Der Sportvorstand wollte die Last auf mehrere Schultern verteilen – ein Experiment, das klar gescheitert ist. Den Bayern fehlt in dieser Saison ein echter Neuner, der pro Saison 25 Tore und mehr erzielen kann. Auch die Abgänge von Führungsspielern und Leistungsträgern wie David Alaba und Thiago konnte Salihamidzic nicht vollständig kompensieren.

Zu guter Letzt werfen einige Fans sowie Experten Kahn und Salihamidzic auch den Zeitpunkt der Entlassung von Julian Nagelsmann als Cheftrainer vor. Der Trainerwechsel kurz vor Saisonende könnte die Spieler verunsichert haben, so die Kritik. Am 22. Mai diskutiert der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung über die aktuelle Krise. Dort muss das Kontrollgremium auch entscheiden, ob Kahn und/oder Salihamidzic ihren Hut nehmen müssen – oder, ob sie ihnen erneut das Vertrauen aussprechen.