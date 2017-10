EuroCup: Bayern-Baskets siegen auch im zweiten Spiel

München - Die FCB-Basketballer bleiben international in Fahrt. Die Münchner feierten am Mittwoch in ihrem zweiten EuroCup-Duell einen deutlichen Heimerfolg.

Zwei Spiele, zwei Siege. Die Bayern-Basketballer können mit ihrem Start in den EuroCup mehr als zufrieden sein. Mittwoch gelang dem Team von Sasa Djordjevic ein souveräner 93:57 (49:22)-Erfolg gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen. Dabei ließen sich die Roten auch nicht von der vergleichsweise leeren Halle beirren. Beim bereits dritten Heimspiel innerhalb von fünf Tagen, das auch noch parallel zum Champions-League-Duell der Fußballer-Kollegen gegen Celtic Glasgow stattfand, waren „nur“ 4327 Zuschauer im Audi Dome (Kapazität: 6700, die Red.). Bayerns Topscorer Nihad Djedovic (15 Punkte) & Co. bewiesen trotzdem, dass in dieser Saison auch international mit ihnen zu rechnen ist. Der Sieg gegen die Litauer, die in der vergangenen Woche noch Mitfavorit Hapoel Jerusalem mit 86:72 geschlagen hatten, war zu keiner Zeit gefährdet.

„Nach dem Erfolg gegen Oldenburg am Sonntag sind wir wieder zurück in der Spur“, hatte Bayerns Milan Macvan vor der Partie versprochen. Er und seine Teamkollegen hielten Wort. Nach einem Start, der sich ausgeglichen gestaltete, gingen Vladimir Lucic & Co. Ende des ersten Viertels knapp in Führung (17:13). Der zweite Abschnitt gehörte dann komplett den Bayern. Während die Litauer keinen Weg mehr durch die Defensive der Münchner fanden, starteten die Roten den Turbo: Ein 20:0-Lauf! Ganze sieben Minuten blieb Panavezys ohne Punkte. Mit einem mehr als deutlichen Vorsprung von 49:22 ging es für die Djordjevic-Schützlinge in die Halbzeitpause.

Nun hieß es: bloß nicht nachlassen. Die Münchner bewiesen jedoch, dass sie aus der Niederlage am vergangenen Freitag gegen Würzburg gelernt haben und hielten das Tempo hoch. Litauen mühte sich zwar, blieb aber ohne Chance. Am Ende konnten die Münchner einen deutlichen 93:57-Erfolg feiern.

Lena Meyer