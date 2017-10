Das war knapp! Bayern zittern sich zum nächsten Erfolg

Bremen - Das war knapp. Die FCB-Baskets taten sich am Sonntag gegen die Eisbären Bremerhaven schwer. Am Ende gewannen die Münchner dank Devin Booker und einer Portion Glück das Duell.

Der Sonntagnachmittag der FCB-Basketballer hätte besser laufen können – und vor allem müssen. Denn der Auftritt der Münchner Korbjäger bei Underdog Bremerhaven war alles andere als souverän. Wenige Sekunden vor Schluss hatte das Team von Sebastian Machowski die Münchner am Rande einer Niederlage. Am Ende war eine große Portion Glück dabei, sodass die Roten den Sieg doch noch mit 85:83 (40:39) mit nach Hause nahmen.

„Es ist immer schwer, wenn man auswärts spielt, weil alle gegen uns natürlich sehr motiviert sind“, versuchte sich Bayerns Topscorer Reggie Redding (16 Punkte) an einer Erklärung und versprach: „Wir versuchen uns immer weiter zu verbessern, wir trainieren hart dafür, dass wir uns von Spiel zu Spiel steigern.“ Bayern-Trainer Sasa Djordjevic wurde da etwas deutlicher: „Nach solchen Spielen ist es schwer, einen klugen Kommentar abzugeben. Beide hatten den Sieg verdient. Wir hatten offenbar nicht genug Energie. Vladimir Lucic hat uns krank gefehlt, auch Nihad Djedovic und Anton Gavel hatten letzte Woche Probleme.“

Die Münchner erwischten den schlechteren Start, taten sich vor allem offensiv schwer. Bremerhaven nutzte dies und ließ sich – angefeuert von den 7100 Zuschauern in Bremen - über die gesamte Partie nicht abschütteln. Beim Herzschlagfinale (83:83) war es Devin Booker, der die Münchner vor Schlimmerem bewahrte. Das große Problem der Bayern während der gesamten Partie: die Ballverluste. Am Ende hatten die Münchner insgesamt 17 Stück auf dem Konto. Der Kommentar von Sasa Djordjevic: „Das ist ein No-Go.“ Trotzdem fügte der Coach hinzu: „Wir müssen diesen Sieg wertschätzen.“ Und schnell zurück zur eigenen Stärke finden. Am Mittwoch wartet mit Hapoel Jerusalem ein harter EuroCup-Gegner.

Lena Meyer