Bayern-Basketballer müssen in drittes Viertelfinal-Spiel

Málaga - Die Basketballer des FC Bayern München müssen um den ersten Einzug in ein internationales Halbfinale bangen.

Das Team von Trainer Sasa Djordjevic unterlag am Freitag im Eurocup Unicaja Málaga aus Spanien mit 67:82 (31:41). Die Münchner müssen nun am Mittwoch in ein drittes und entscheidendes Viertelfinal-Spiel, das sie aber immerhin vor heimischem Publikum austragen.

Drei Tage nach dem 91:82 gegen die Andalusier leisteten sich die Bayern zu viele Ballverluste und hatten der Dreier-Dominanz der Hausherren nichts entgegenzusetzen. Vor 8464 Zuschauern waren für die Münchner Anton Gavel und Nick Johnson mit jeweils zehn Punkten die besten Korbjäger, für Málaga war es Dejan Musli (15 Zähler).

Beide Mannschaften lieferten sich wieder einen intensiven Schlagabtausch. Nach Vorteilen im ersten Viertel verloren die Bayern im zweiten Abschnitt aber den Faden und gingen mit 31:41 in die Halbzeitpause. Während die Andalusier von der Dreier-Linie ganz stark waren, fanden die Münchner in der Offensive kaum noch Mittel. Defensiv präsentierte sich die Djordjevic-Truppe zudem nicht so stabil wie noch im ersten Kräftemessen. Zahlreiche Ballverluste verhinderten, dass der FC Bayern auf die Wende hoffen durfte.

