Djordjevic: Vielleicht wäre eine Niederlage besser gewesen...

Es war der 15. Sieg in Serie. Von Zufriedenheit fehlte bei Sasa Djordjevic am Samstagabend allerdings jede Spur. Im Gegenteil, der Coach der Bayern-Baskets war regelrecht erzürnt. Zwar hatten seine Schützlinge kurz zuvor Oldenburg mit 90:83 (53:46) geschlagen, ihr Auftritt vor heimischem Publikum ließ dennoch zu Wünschen übrig.

„Ich bin mit der Leistung des Teams nicht zufrieden. Das sage ich nicht, weil ich keinen Respekt vor Oldenburg habe. Ganz im Gegenteil. Die Mannschaft von Mladen (Drijencic, d. Red.) hat gut gespielt und ist ganz offensichtlich hierher gekommen, um zu gewinnen. Wofür meine Spieler heute hierher gekommen sind, weiß ich allerdings nicht“, schimpfte Djordjevic nach der Partie. Ihm missfiel besonders die Art und Weise, mit der man sich zu Beginn präsentiert hatte. Während Oldenburg stark und offensichtlich hoch motiviert aus der Kabine startete, wollte bei den Bayern wenig funktionieren. Die Gäste gingen zunächst in Führung.

Es war Topscorer Bryce Taylor (19 Punkte) sowie den Kollegen Danilo Barthel und Devin Booker zu verdanken, dass die Münchner nicht untergingen und sich im Laufe der Partie eine Führung erarbeiteten. Vor allem in der Verteidigung zeigten die Bayern aber immer wieder Schwächen. Oldenburg nutzte das und präsentierte sich besonders von der Dreipunktelinie stark. Djordjevic: „Scheinbar haben meine Spieler geglaubt, dass eine tolle Offensive ausreicht. Aber dem ist bekanntlich nicht so. Wenn du 90 Punkte machst, und trotzdem Schwierigkeiten hast, ein Spiel zu gewinnen, läuft in der Defensive einiges falsch.“

Der Grund für diese Problematik war schnell identifiziert: „Mir hat die Einstellung, die Haltung nicht gefallen, mit der die Spieler in diese Partie gegangen sind. Vielleicht wäre es für ihre Köpfe besser gewesen, wenn wir heute verloren hätten“, so Djordjevic und fügte hinzu: „Ich will nichts mehr über eine Siegesserie hören.“

Haben die Bayern so kurz vor Playoff-Start ein Einstellungs-Problem? Booker zur tz: „Wir sind nicht gut in die Partie gestartet. Vielleicht waren wir uns zu sicher. Aber ich denke nicht, dass das mit unserer Siegesserie zusammenhängt. Ich weiß, dass jeder hart arbeitet und immer alles dafür geben will, zu gewinnen.“

Letztendlich hat das ja auch funktioniert. Eines ist allerdings klar: In den Playoffs wollen und müssen sich die Münchner anders präsentieren. Djordjevic: „Wir werden bis dahin hart arbeiten.“ Warum Aufbauspieler Nick Johnson am Samstag als einziger gar nicht zum Einsatz kam, wollte der Trainer übrigens nicht verraten. Auf Nachfrage antwortete er nur vielsagend: „Er ist nicht verletzt. Dass er nicht gespielt hat, war der Plan.“

