FCB-Baskets: Weitere Personal-Entscheidungen 

Es tut sich was im Kader der Bayern! Seit Dienstag ist offiziell: Die Münchner haben ihren ersten Neuzugang an Bord. Wie die tz bereits berichtete, sichern sich die Münchner Korbjäger die Dienste des Aufbauspielers Braydon Hobbs. Der US-Guard, der gebürtig aus Indiana stammt und zuletzt für Ulm auf dem Parkett stand, erhält einen Zweijahresvertrag. FCB-Geschäftsführer Marko Pesic über die Entscheidung: „Wir hatten angekündigt, uns auf der Point Guard-Position verstärken zu wollen. Braydons Verpflichtung ist hier ein erster, bedeutender Schritt. Er macht andere Spieler besser, vor allem das ist sein Antrieb.“ Zudem gilt der 28-jährige Hobbs als hochprozentiger Distanzschütze.

Und ein weiterer Point Guard steht laut übereinstimmender Medienberichte kurz vor der Unterschrift. Aufbauspieler Stefan Jovic soll von Roter Stern Belgrad an die Isar wechseln. Angeblich wird dafür eine sechststellige Ablösesumme fällig.

Ansonsten setzen die Roten weiter auf Kontinuität. Am Mittwoch gab der Verein die Vertragsverlängerung von Alex King bekannt. „Ich freue mich riesig, ein weiteres Jahr beim FCBB zu spielen“, so der 32-Jährige, der im vergangenen Sommer von Berlin nach München gewechselt war. Für FCB-Geschäftsführer Marko Pesic stand eine Verlängerung nie in Frage. „Alex ist auf und neben dem Feld ein Vorbild und somit ein wichtiger Baustein der Mannschaft", so Pesic. Auch der Vertrag von Vladimir Lucic war bereits im Juni verlängert worden.

Lena Meyer