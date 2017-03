"Jetzt wird nicht mehr verloren!"

München - Endlich! Am Sonntag gelang den FCB-Basketballern der Meister-Coup. In den kommenden Wochen soll nachgelegt werden.

Endlich! Am Sonntag gelang den FCB-Basketballern der Meister-Coup. Zum ersten Mal in dieser Saison schlugen die Münchner Bamberg. Das Team von Sasa Djordjevic gewann das Heimspiel mit 67:59 – und nahm Revanche für die Pleite im Hinspiel (59:90) und die Niederlage im Pokalfinale (71:74). „Das war ein großer Abend für uns und den ganzen Klub“, sagte Djordjevic. „Wir wollten den Glauben an uns nicht verlieren – das ist uns gelungen.“ Was der Erfolg auch in Bezug auf die Meisterschaft bedeutet, ordnet FCB-Geschäftsführer Marko Pesic im tz-Interview ein.

Herr Pesic, nach zwei bitteren Niederlagen gegen Bamberg reichte es am Sonntag endlich zum Sieg gegen den Meister. Empfinden Sie Genugtuung?

Pesic: Mich persönlich erfüllt der Sieg nicht mit Genugtuung. Aber ich freue mich unheimlich für den Trainer und die Mannschaft. Sie hat am Sonntag von der ersten bis zur letzten Minute eine überragende Einstellung gezeigt. Das Team hat gemeinsam agiert und die Intensität durchgehend hochgehalten. Dieses Erlebnis war extrem wichtig für die Jungs. Und auch für unsere Fans. Wir wollten ihnen beweisen, dass wir auch Spiele wie dieses gewinnen können.

Das Hinspiel gegen Bamberg haben Sie mit 31 Punkten verloren, das Pokalfinale mit drei. Was war am Sonntag Ihrer Meinung nach anders?

Pesic: Wenn ich mich an das Hinspiel in Bamberg im vergangenen November erinnere: Damals haben wir gar nicht physisch gespielt, hatten immer wieder Leistungseinbrüche. So kann man gegen eine Mannschaft wie Bamberg, die wie ein Schweizer Uhrwerk spielt, einfach nicht gewinnen. In den vergangenen Wochen haben wir immer wieder Sprünge nach vorn gemacht. Die Mannschaft spielt jetzt intensiv, aggressiv und physisch. Mit Maik (Zirbes, d. Red.) haben wir zusätzliche Power unter den Körben gewonnen. Am Sonntag ist es uns gelungen, all das abzurufen, und zwar über beinahe 40 Minuten. Das hat meiner Meinung nach den Ausschlag gegeben.

Inwiefern hat der Sieg schon eine Aussagekraft, was die kommenden Wochen und die Playoffs angeht?

Pesic: Die Partie ist sicherlich ein kleiner Wegweiser, was die kommenden Wochen angeht. Sie bestätigt, dass wir unser Schicksal in die eigene Hand nehmen können. Mehr aber nicht. In drei Wochen kommt es noch einmal zu einer vergleichbaren Herausforderung. Dann treffen wir auswärts auf Ulm. Auch das wird eine Standortbestimmtung. Wir haben uns jedenfalls vorgenommen, bis zum Ende der Saison kein einziges Spiel mehr zu verlieren. Und dann schauen wir, was dabei herauskommt.

In der vergangenen Woche haben Sie sich noch einmal verstärkt. Inwiefern wird Dru Joyce die Mannschaft noch einmal verbessern?

Pesic: Wir haben überhaupt nicht nach einem weiteren Spieler gesucht, sondern waren mit den Point Guards, die wir haben, absolut zufrieden. Nick (Johnson, die Red.) hat meiner Meinung nach das Spiel am Sonntag für uns gewonnen, war der entscheidende Mann. Wir wollen mit Dru also keinen Spieler ersetzen, sondern unseren Kader auf dem sechsten möglichen Ausländerplatz ergänzen. Dru ist eine Ergänzung mit Qualitäten, die wir so noch nicht hatten. Er kennt sich in der BBL bestens aus, hat viel Erfahrung. Man darf jetzt nicht denken, dass er der Messias ist. Aber wir sind nun auch auf der Aufbauposition sehr tief besetzt.

Interview: Lena Meyer