Bayern nach Traumstart erleichtert: "Nichts ist einfach in dieser Liga"

Der Bayern hat beim Saisonauftakt in der Basketball-Bundesliga ein Zeichen gesetzt und klar gewonnen. Dagegen patzte etwas überraschend Meister und Titelfavorit Bamberg.

Köln - Der FC Bayern München hat im Kampf um den Meistertitel im Basketball früh ein Zeichen Richtung Franken gesendet. Während der Titelverteidiger Brose Bamberg gleich zum Saisonauftakt in der Bundesliga stolperte, demonstrierte der Herausforderer mit dem 87:53 (52:26) bei den Giessen 46ers eindrucksvoll Stärke.

"Nichts ist einfach in dieser Liga, speziell das erste Spiel, und das auswärts", sagte Bayern-Trainer Sasa Djordjevic. Allerdings war davon in der Sporthalle Gießen-Ost kaum etwas zu sehen. Schon nach dem ersten Viertel und einem Traumstart der Gäste (26:6) war das Spiel so gut wie entschieden.

Der FC Bayern, bei dem Klubpräsident Uli Hoeneß unmissverständlich den Titel als Ziel ausgegeben hat, steht in der Tabelle direkt ganz oben. Nationalspieler Danilo Barthel blieb mit Blick auf den Saisonverlauf aber sehr zurückhaltend. "Das war das erste Spiel, daraus kann man noch nicht sehr viele Schlüsse ziehen", sagte der Flügelspieler. Djordjevic lobte das Auftreten seiner Profis. "Wir sind es seriös angegangen und mit der richtigen Einstellung."

Fehlstart für den Titelverteidiger Bamberg

Bamberg unterlief dagegen ein Fehlstart. Im fränkischen Derby bei s.Oliver Würzburg und seinem früheren Trainer Dirk Bauermann unterlag der Titelfavorit 73:76 (39:46). "Wir hatten im gesamten Spiel Probleme", sagte Headcoach Andrea Trinchieri, "unsere Mannschaft ist noch nicht bereit. Wir haben noch viel Arbeit vor uns."

Bei den Würzburgern war Robin Benzing der gefeierte Mann. Der Neuzgang, Kapitän der Nationalmannschaft, war mit 23 Punkten bester Werfer auf dem Feld. "Unsere Mannschaft hat der Drucksituation in der Schlussphase stand gehalten, und Robin Benzing hat ganz wichtige Freiwürfe verwandelt. Besser kann man in eine Saison nicht starten", so Bauermann.

Auch Ulm stolpert in die Saison: Pleite in Berlin

Wie Bamberg erlebte auch Ulm am ersten Spieltag eine Enttäuschung. Der Sieger der vergangenen Hauptrunde unterlag Alba Berlin mit 68:72 (35:33). "Der Sieg geht absolut verdient nach Berlin. Wir haben in vielen Situationen nicht diszipliniert genug agiert", kritisierte Ulms Trainer Thorsten Leibenath.

Sein Gegenüber Alejandro Garcia Reneses, bei Alba neu im Amt, war "sehr glücklich über unseren Sieg, wenngleich wir noch nicht in bester Verfassung sind. Es war gut zu sehen, wie meine Spieler gekämpft haben."

Die Bayern ließen Gießen zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Vor allem Devin Booker war mit 17 Punkten kaum zu stoppen. Auch Vladimir Lucic (13), Nihad Djedovic (15) und der neue Kapitän Anton Gavel (10) trafen zweistellig.

Im Aufsteiger-Duell setzte sich der Mitteldeutsche BC gegen die Rockets Gotha 82:69 (43:26) durch. Vizemeister EWE Baskets Oldenburg gewann 93:85 (84:42) bei der BG Göttingen.

SID