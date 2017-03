Sexismus-Debatte: Was soll das, Bayern?

München - So etwas sind die Fans nicht vom FC Bayern gewohnt. Die Basketball-Abteilung wirbt mit einem umstrittenen Motiv.

So schaut Marketing aus der Sicht des FC Bayern Basketball aus. Am Samstag veröffentlichte der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen das Bild einer äußerst knapp bekleideten Frau, die in einer Hand eine Tasse Kaffee hält. Das kurze FCBB-Trikot bedeckt dürftig ihre Oberweite und lässt deutlich erahnen, was sich darunter verbirgt. In großen Lettern prangt der Slogan „We like big cups – we love big games“ auf dem Plakat. Übersetzt: „Wir mögen große Tassen/Körbchen, wir lieben große Spiele.“ Das Bild ist Werbung für das dritte Eurocup-Viertelfinale der Bayern gegen Malaga am Mittwoch, den 8. März (20.00 Uhr). Derzeit steht es in der Best-of-Three-Serie 1:1, beim nächsten Spiel geht es also um den Einzug ins Halbfinale. Das vorherige Liga-Spiel gegen Bremerhaven gewannen die Bayern am Sonntag deutlich mit 108:73. Bester Werfer war Maxi Kleber mit 21 Punkten.

Eines ist den Münchnern in jedem Fall gelungen: Die Werbung sorgte innerhalb kürzester Zeit für große Aufmerksamkeit. Marketing-Aktion geglückt, oder?

Das sahen die wenigsten so. Erstmals gab es sehr viel Kritik an einer Werbemaßnahme der Münchner: „Echt jetzt? Was soll das?“, „Kerle, Kerle, wie erbärmlich“ und „Sexistische Sch***“ sind noch die freundlichsten Kommentare unter den Postings der Bayern. Am Mittwoch ist Weltfrauentag – der Tag, der für die Rechte und Gleichberechtigung der Frauen steht. Auch das wurde am Wochenende mehrfach von den Fans der Münchner angemerkt. Andere wiesen jedoch auf die geglückte Werbe-Strategie und das große Feedback hin. „Dies ist mal ein typisches Beispiel, wie man mit etwas provokanten Postings viel Feedback kriegt“, meinte ein User.

Die tz hakte nach und erfuhr, wie es zu dem Werbe-Bild kam: „Wir haben diese zweiteilige Kampagne gemeinsam mit unserem Spieltags-Presenter vom Mittwoch entwickelt“, sagte FCBB-Pressesprecher Andreas Burkert. Der Presenter ist in diesem Fall das Kaffee-Unternehmen „emilio“. Im Laufe des Montags soll ein weiteres Werbe-Plakat veröffentlicht werden, das einen Mann mit nacktem Oberkörper und Kaffeetasse zeigt. Auf den am Mittwoch in der Halle ausgelegten Klatschpappen sind dann beide Motive zu sehen. Gleichberechtigung also? Die Bayern stehen jedenfalls voll hinter der Kampagne. „Zu unserer Sponsoring-Abteilung, die stets involviert ist, gehören übrigens mehrere selbstbewusste, meinungsstarke Frauen“, erklärte Burkert. Es muss wohl jeder selbst entscheiden, wie er zu dieser Sache steht...

Lena Meyer