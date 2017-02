FCB-Baskets: Zehnter Sieg in Folge!

München - Pflichtaufgabe erfüllt! Die FC Bayern Basketballer gewannen am Samstag das Liga-Duell gegen den Tabellenzehnten Frankfurt.

Pflichtaufgabe erfüllt! Die FC Bayern Basketballer gewannen am Samstag das Liga-Duell gegen den Tabellenzehnten Frankfurt mit 95:70 (52:37). Es ist der zweite Heimsieg in dieser Woche und der insgesamt Zehnte in Folge. Seit Jahreswechsel sind die Münchner sowohl im Eurocup als auch in der Bundesliga ungeschlagen.

So spannend wie der Top16-Krimi am Mittwoch gegen Ulm (101:98 n.V.) war es am Samstag natürlich nicht. Dafür sahen die FCB-Fans ein souveränes Spiel ihrer Mannschaft. Sechs Bayernprofis punkteten zweistellig, bester Werfer war Nihad Djedovic mit 16 Punkten.

Obwohl die Frankfurter ambitioniert starteten, gelang es ihnen nicht, die Bayern sonderlich zu beeindrucken. Schnell hatten Maxi Kleber und seine Kollegen die Hessen unter Kontrolle, konnten sich im zweiten Viertel deutlich absetzen. Mit 52:37 ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte wurde es dann noch eindeutiger. Während Frankfurt sich immer schwächer präsentierte und in der Defensive der Gäste nahezu gar nichts mehr funktionierte, blieben die Münchner konstant in ihrer Leistung. Nihad Djedovic, Devin Booker & Co. verteidigten weiter konzentriert und sorgten für gute Offensivaktionen.

Lediglich im letzten Viertel schalteten die Münchner einen Gang herunter, allerdings konnte Frankfurt da schon nichts mehr ausrichten.

Die Bayern können also selbstbewusst ins finale Top16-Duell am Mittwoch in

Moskau starten.

