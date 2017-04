Siegesserie gerissen! FCB-Baskets verlieren in Bayreuth

Bayreuth - Das ist bitter. Eine Woche vor Beginn der Playoffs mussten die FCB-Basketballer eine knappe Niederlage hinnehmen. Die Münchner verloren in Bayreuth trotz zwischenzeitlicher Führung.

Das ist bitter. Eine Woche vor Beginn der Playoffs mussten die FCB-Basketballer eine knappe Niederlage hinnehmen. Die Münchner verloren am Samstagabend auswärts beim derzeitigen Tabellenvierten Bayreuth mit 72:74 (36:24). Damit riss die über 15 Spiele andauernde Siegesserie der Roten.

Besonders ärgerlich: Im dritten Viertel hatten die Münchner sogar mit 17 (!) Punkten geführt. Allerdings passierte wenig später das, was dem Team von Sasa Djordjevic schon einige Male beinahe zum Verhängnis wurde: Die Bayern wirkten zu selbstsicher, verspielten ihren deutlichen Vorsprung immer weiter.

Die Gastgeber nutzten dies gnadenlos aus. Vor allem Bayreuths Assam Marei spielte stark, avancierte mit 18 Punkten zum Topscorer der Partie. Die Münchner ließen sich hingegen zu ärgerlichen Turnovers hinreißen. Insgesamt waren es 18 (zum Vergleich: bei Bayreuth waren es elf).

In einem Herzschlagfinale gelang es den Franken letztendlich sich den knappen Erfolg zu sichern. Für die Bayern ist klar: Es muss weiterhin an der Konstanz gearbeitet werden. Am Montag steht das letzte Hauptrundenspiel der Saison an. Um 15.30 Uhr treffen die Münchner daheim auf Gießen.

lm