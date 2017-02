"Bryce ist der Beste!"

München - Fast hätte es die erste Niederlage des Jahres gegeben. Bryce Taylor wusste das am Mittwoch gegen Ulm zu verhindern.

Dieser Dreier gehört sicherlich zu den Würfen, die man sich auch nach einer Weile noch einmal in der Aufzeichnung anschaut. In allerletzter Sekunde zimmerte FCB-Kapitän Bryce Taylor den Ball am Mittwoch in den Korb und glich zum 86:86 im Top16-Spiel gegen Ulm aus. „Bryce ist einfach unser bester Werfer“, kommentierte Trainer Sasa Djordjevic die Situation trocken. Taylor und seine Kollegen nutzten die erkämpften, zusätzlichen fünf Spielminuten, um auch ihr fünftes Top16-Duell zu gewinnen. Mit dem 101:98 nach Verlängerung wahrten die Münchner ihre weiße Weste, die sie seit Jahreswechsel tragen.

Der Held des Abends blieb allerdings bescheiden: „Ich mag solche Situationen“, so Taylor. „Für solche Würfe trainiere ich bereits mein gesamtes Leben. Der Coach hat mir gesagt, ich soll den Dreier nehmen, also habe ich es einfach getan. Und es hat ja geklappt.“ Viel wichtiger als der persönliche Erfolg sei ihm sowieso dieser Sieg, so Taylor. Denn obwohl es für die bereits fürs Viertelfinale qualifizierten Münchner um nichts mehr ging, hat der erneute Erfolg gegen Ulm – derzeit Spitzenreiter in der Liga – eine große Bedeutung. „Aus diesem Sieg können wir nur lernen“, so Djordjevic. „Außerdem haben wir so weiterhin die Chance, Gruppenerster zu werden und uns damit das Heimrecht in der nächsten Runde zu sichern. Dieser Vorteil wird essenziell sein.“

Zu viel Lob wollte der Coach dann allerdings nicht verteilen. „Wir haben noch nichts erreicht und nichts gewonnen. Morgen ist das nächste Training, am Samstag ist das nächste Spiel. Ich erwarte von meinen Spielern, dass sie hungrig bleiben.“

Am Samstag (20.30 Uhr) ist der Liga-Zehnte Frankfurt zu Gast im Audi Dome, am kommenden Mittwoch geht es zum letzten Top16-Duell zu Khimki Moskau.

Bis dahin wollen die Münchner noch einiges an ihrem Spiel verbessern. Denn der Grund, warum die Partie am Mittwoch überhaupt in die Verlängerung gehen musste, gefiel weder Trainer noch Spielern. „Wir waren nicht so bereit, wie wir es hätten sein müssen“, gab Devin Booker selbstkritisch zu. „Vor allem defensiv müssen wir viel besser arbeiten.“ Gut, dass es schon Samstag die Gelegenheit dazu gibt.

Lena Meyer