"Der wichtigste Sieg bisher"

FCB-Coach Djordjevic zufrieden

+ © dpa FCB-Coach Djordjevic © dpa

Ludwigsburg - Die Bayern trotzten am Samstag der teaminternen Grippewelle und gewannen in Ludwigsburg. Nun heißt es: Fit werden für Moskau!

Die anhaltende Kältephase hatte auch bei den FCB-Basketballern ihren Tribut gefordert. Am Samstagabend in Ludwigsburg standen gleich mehrere Spieler trotz Erkältungen auf dem Parkett. Es reichte dennoch zu einem Erfolg. Die Bayern gewannen am Ende souverän mit 75:65 (43:33) und konnten somit den dritten Tabellenplatz bestätigen. Besonders Danilo Barthel, der am Mittwoch beim Eurocup-Spiel in Ulm aufgrund einer Erkältung hatte passen müssen, präsentierte sich am Samstag stark. Er sorgte als bester Werfer der Partie für 18 Punkte.

„Es war sehr kraftraubend. Ich bin gesundheitlich immer noch nicht fit. Aber wir haben mehrere, die angeschlagen sind“, sagte Barthel nach dem Spiel. Auch Anton Gavel und Vladimir Lucic spielten trotz Erkältung. Umso größer fiel das Lob des Trainers für seine Mannschaft aus. „Das war ein sehr wichtiger Sieg, der wichtigste bisher in der Bundesliga“, sagte Sasa Djordjevic. „In Ludwigsburg ist es immer schwer zu spielen. Ich bin zufrieden.“ Besonders in der Verteidigung arbeiteten seine Spieler hart, hatten die offensiv starken Ludwigsburger in der zweiten Halbzeit im Griff. Einzig in Sachen Ballverluste haperte es wieder. Insgesamt hatten die Münchner 19, Ludwigsburg elf.

Nun gilt es erst einmal die Erkältungen komplett auszukurieren. Denn schon am Mittwoch (20 Uhr) steht ein wichtiges Heimspiel auf dem Plan. Die Münchner treffen in ihrem zweiten Top16-Duell auf Khimki Moskau.

Lena Meyer