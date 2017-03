Bayern mit souveränem Liga-Erfolg!

Bremen - Erfolg für die FCB-Baskets. Am Sonntag gewannen die Münchner überdeutlich gegen Bremerhaven.

Vier Tage vor dem entscheidenden Viertelfinal-Duell im EuroCup hat Bayern München in der Basketball-Bundesliga einen souveränen Sieg eingefahren. Die Münchner schlugen die Eisbären Bremerhaven am Sonntag in Bremen mit 108:73 (60:38) deutlich und festigten in der Tabelle Rang drei. Bester Werfer der Gäste war mit 21 Punkten Nationalspieler Maximilian Kleber, für Bremerhaven erzielten Jordan Hulls und Ivan Elliott je 15 Punkte.

„Wir wollten von Anfang an den Ton angeben und den Heimfans nicht die Chance geben, hier Einfluss zu nehmen. Das haben wir sehr gut gemacht", sagte Kleber nach der Partie.



Am Mittwoch (20.00 Uhr/Pro7MAXX und Telekom Basketball) treffen die Bayern in der best-of-three-Serie auf den spanischen Vertreter Unicaja Málaga und kämpfen um den erstmaligen Halbfinale-Einzug.

dpa/lm