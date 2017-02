Die Suche nach dem Jagdmesser

München - Knapp eine Woche ist seit dem Pokalfinale gegen Bamberg vergangen. Nun wollen die FCB-Baskets mit neuer Kraft zurückschlagen.

Knapp eine Woche ist seit dem Pokalfinale gegen Bamberg vergangen. Eine Zeit, in der die Bayern-Basketballer die bittere 71:74-Niederlage gegen den amtierenden Meister erst einmal verarbeiten mussten. Nach zwei freien Tagen und mehreren Trainingseinheiten stehen nun alle Zeichen wieder auf Angriff. „Wir nehmen das Finale als neuen Start, als Neuanfang“, erklärt FCB-Trainer Sasa Djordjevic. Außerdem habe man wichtige Erkenntnisse aus der knappen Niederlage ziehen können. „Wichtig ist, dass wir alle zusammen daran glauben müssen, Titel auch gewinnen zu können. Vielleicht war das am Sonntag nicht bei jedem der Fall“, meint der Headcoach und fügt hinzu: „Das Messer zwischen unseren Zähnen war in einigen Phasen des Spiels eher ein Schweizer Klappmesser und kein Jagdmesser.“ In Zukunft wolle man „cleverer spielen“ und bis zum Schluss an einen Sieg zu glauben.

Schon am Dienstag gibt es Gelegenheit dazu, dieses Vorhaben in die Realität umzusetzen. Im ersten Viertelfinalspiel des Eurocup treffen die Münchner am Dienstag (20.00 Uhr) daheim auf Unicaja Malaga. Die Runde der besten acht wird im Best-of-three-Modus ausgetragen. Gewinnen die Roten die erste Partie, hätten sie am Freitag bereits einen Matchball in Malaga – und das ist das große Ziel. „Das erste Spiel ist immer ein Risiko“, erklärt Djordjevic. „Malaga ist ein Team, das sehr physisch und aggressiv spielt. Außerdem verfügen sie über Länge, sie spielen den Ball gern in die Zone. Wir müssen mit Überzeugung und Autorität auftreten."

In der Gruppenphase ist das den Bayern bereits gelungen. Die Münchner Korbjäger entschieden beide Duelle gegen die Spanier für sich. Allerdings habe das laut Djordjevic rein gar nichts zu bedeuten. „Das werden jetzt andere Duelle“, so der Bayern-Coach. Vor allem, weil die Spanier nun wieder den serbischen Nationalspieler Nemanja Nedovic in ihren Reihen haben. Er hatte in den vorherigen Partien gefehlt. „Er ist im Moment einer der explosivsten Spieler in Europa und hat die Fähigkeit, einfach zu punkten“, so Djordjevic. Ihn müssen die Münchner also unbedingt unter Kontrolle behalten. Und sie dürfen nicht vergessen, das Schweizer Klappmesser endlich gegen ein Jagdmesser austauschen...

Lena Meyer