FCB-Baskets: Baiesi wird Sportdirektor

Die Bayern-Basketballer bekommen weitere Verstärkung – und zwar nicht nur auf dem Feld. Am Freitagnachmittag gaben die Münchner die Verpflichtung eines Sportdirektors bekannt. Von nun an wird Daniele Baiesi den Verantwortlichen um FCB-Geschäftsführer Marko Pesic zur Seite stehen. Besonders pikant: Genau diesen Posten bekleidete der gebürtige Italiener in den vergangenen drei Jahren beim größten Liga-Konkurrenten der Münchner: Dem amtierenden Meister Bamberg.

Abgeworben wurde der 41-Jährige allerdings nicht. Baiesis Vertrag bei den Franken war im Juni ausgelaufen und wurde im gemeinsamen Einvernehmen nicht verlängert. Die Chance der Bayern. „Ich kenne Daniele schon viele Jahre, er ist ein extrem gut vernetzter, erfahrener und kundiger Beobachter des Marktes. Als klar war, dass er seinen Vertrag nicht verlängert, habe ich sofort Kontakt zu ihm aufgenommen“, sagte Marko Pesic. Es folgten einige Gespräche, in die natürlich auch FCB-Präsident Uli Hoeneß involviert war. „Uli Hoeneß und ich hatten sehr gute Gespräche mit ihm und wir sind uns sicher, dass uns Daniele mit seiner Kompetenz und Persönlichkeit wertvoll unterstützen wird“, so Pesic weiter.

Was Pesic zu der Entscheidung veranlasste, den Posten des Sportdirektors neu zu besetzen? Rückblick: Bis zu seiner Ernennung zum Geschäftsführer im Januar 2013 hatte der Ex-Profi dieses Amt selbst bekleidet. Danach fiel der Posten zunächst einmal weg. Angesichts des Wachstums in Verein und Nachwuchsbereich sah Pesic die Notwendigkeit einer Verstärkung. „Unser Verein hat sich extrem weiterentwickelt und auch angesichts dessen, wo wir einmal hin wollen, werden die Anforderungen immer komplexer. Mit Daniele stellen wir uns im sportlichen Bereich noch besser für die Zukunft auf“, so Pesic.

Der Italiener, der einen Vertrag bis 2019 erhält, bringt große Expertise mit. Vor seinem Engagement bei den Bambergern, mit denen er drei Jahre in Folge den Meistertitel holte, arbeitete der 41-Jährige als „Chief of International Scouting“ beim NBA-Klub Detroit Pistons. „Daniele weiß aus früheren Tätigkeiten, wie Management und Sport verzahnt sein müssen“, erklärt Pesic die Vorzüge des neuen Sportdirektors.

Bisher war Baiesi noch nicht in die Gestaltung des neuen Kaders involviert. Von nun an will er aber alles dafür tun, um den dringlich ersehnten Erfolg nach München zu bringen. Er wird sich vor allem um die Spielertransfers kümmern. „Jetzt beginnt ein neues Kapitel beim FC Bayern Basketball, das motiviert mich extrem. Bayern ist eine Championship-Organisation“, sagte Baiesi bei seinem gestrigen Amtsantritt im Audi Dome. Daraufhin ging es gleich weiter zur NBA Summer League nach Las Vegas.

Die kommenden Wochen dürften auf jeden Fall spannend bleiben. Denn die Münchner haben noch so einige Personalentscheidungen zu klären. Wie die tz bereits berichtete, soll die Verpflichtung des serbischen Aufbauspielers Stefan Jovic so gut wie sicher sein. Auch eine Rückkehr von Center Maik Zirbes, der zuletzt von Maccabi Tel Aviv ausgeliehen worden war, ist nicht ausgeschlossen, sofern er von Maccabi die Freigabe erhalten würde. Er wäre in jedem Fall eine wichtige Verstärkung auf dieser Position. Denn Maxi Kleber winkt ein Vertrag in der NBA. Wie in dieser Woche bekannt wurde, sollen die Dallas Mavericks interessiert sein. Erste Gespräche fanden bereits statt. Den Bayern winkt laut BIG eine Ablösesumme in Millionenhöhe.

