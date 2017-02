Eurocup: Bayern sichern sich den Gruppensieg

Moskau - Am Ende wurde es dann doch überdeutlich. Die FCB-Baskets gewannen am Mittwochabend ihr letztes Top16-Spiel bei Khimki Moskau.

Am Ende wurde es dann doch überdeutlich. Die FCB-Baskets gewannen am Mittwochabend ihr letztes Top16-Spiel bei Khimki Moskau mit 96:74 (34:26) nach Verlängerung. Damit sicherte sich das Team von Trainer Sasa Djordjevic den Gruppensieg und das Heimrecht im anstehenden Viertelfinale und einem möglichen Halbfinale. Die Runde der besten Acht, die in Best-of-three-Serien ausgetragen wird, beginnt für die Bayern am 28. Februar in der eigenen Halle. Der Gegner ist dann der spanische Erstligist Unicaja Malaga. „Wir haben geholt, was wir wollten: Den Sieg und den ersten Platz“, fasste FCB-Guard Nihad Djedovic die Partie in Moskau zusammen. Auch vom Trainer gab es Lob. „Das war ein großartiger Sieg als Kollektiv gegen eine sehr starke Mannschaft mit individueller Qualität“, sagte Djordjevic.

Einziger Wehrmutstropfen war die Verlängerung. FCB-Topscorer Maxi Kleber (21 Punkte) & Co. hatten zwischenzeitlich souverän geführt (34:26). Ende der zweiten Halbzeit kämpfte sich Khimki allerdings wieder heran, glich zum Schluss auf 72:72 aus. „Wir hätten die Partie früher beenden können, aber in der Verlängerung haben wir dann konzentriert verteidigt und sie wieder zu schweren Würfen gezwungen“, sagte Trainer Djordjevic. In den zusätzlichen fünf Minuten starteten seine Bayern noch einmal durch, sorgten für 24 weitere Punkte und kassierten lediglich zwei. Ein mehr als zufriedenstellender Abschluss. „So wollen wir weitermachen“, befand Nihad Djedovic.

lm