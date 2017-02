FCB: Ulm-Erfolg nach Verlängerung

Nick Johnson & Co. hatten es schwer gegen Ulm

München - Das war ein harter Kampf. Die FC Bayern Basketballer gewannen am Mittwoch nach Verlängerung gegen Ulm.

Die Bayern bleiben in der Top16-Runde des Eurocup weiter ungeschlagen! Am Mittwoch gewannen die FCB-Baskets daheim mit 101:98 (42:40) nach Verlängerung. Angefeuert von 5136 Zuschauern, darunter auch Weltmeister Miroslav Klose und FCB-Präsident Uli Hoeneß, lieferten sich die Bayern einen harten Kampf bis zum Schluss. FCB-Topscorer war Devin Booker mit 18 Punkten.

Das Spiel begann, wie es zu erwarten war. Von der ersten Minute an herrschte Hochdruck auf dem Parkett. Obwohl es für Ulm um nichts mehr ging, gab das Team von Thorsten Leibenath alles. In den Köpfen war sicherlich noch der Liga-Erfolg bei den Münchnern am zweiten Weihnachtsfeiertag (79:87 aus Sicht der Roten). Nun drängten die Schwaben auf eine Wiederholung.

Die Hausherren setzten alles daran, um eine erneute Heimniederlage zu verhindern. Schließlich hatte FCB-Geschäftsführer Marko Pesic vor der Partie deutliche Worte gefunden: „Wenn ein Spieler meinen würde, dass wir gegen Ulm ein Trainingsspiel haben, weil wir schon qualifiziert sind – dann hätten wir ein großes Problem.“ Für die Münchner geht es trotz ihrer vorzeitigen Qualifikation fürs Viertelfinale um etwas: „Wir wollen unsere Chancen auf Platz eins der Gruppe wahren“, so Pesic. Dieser würde das Heimrecht in der folgenden Ko.-Phase garantieren.

Allerdings blieb der Versuch, sich schnell abzusetzen, ohne Erfolg. Auf dem Parkett ging es bis zur Halbzeitpause hin und her. Zur Pause stand es 42:40 für die Bayern. „Wir müssen in der zweiten Hälfte besser rebounden und vor allem unsere Ballverluste minimieren “, resümierte Nick Johnson bei telekombasketball.de.

Nach der Pause ging es allerdings wie zuvor weiter. Auch, weil den Bayern immer wieder ärgerliche Fehler unterliefen. So bekamen Johnson & Co. beispielsweise die Ballverluste nicht in den Griff. Mit 63:61 ging es ins finale Viertel.

Kurzzeitig gelang es den Münchnern, sich bis auf acht Punkte fortzuarbeiten (71:63), allerdings war dieser Vorsprung nicht von langer Dauer. 2,8 Sekunden vor Schluss stand es 86:83 für Ulm! Kapitän Bryce Taylor rettete sein Team in die Verlängerung. Und die nutzten die Münchner. Am Ende erkämpften sich die Bayern einen 101:98-Erfolg.

Lena Meyer