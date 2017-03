FCB-Baskets: Aus im Eurocup!

München - Der Traum vom Eurocup-Halbfinale ist zerplatzt. Am Mittwochabend verloren die FCB-Baskets das dritte und entscheidende Viertelfinale gegen Unicaja Malaga.

Der Traum vom Eurocup-Halbfinale ist zerplatzt. Am Mittwochabend verloren die FCB-Baskets das dritte und entscheidende Viertelfinale gegen Unicaja Malaga mit 69:74 (27:34). Obwohl Bayerns Topscorer Reggie Redding (15 Punkte) und seine Kollegen bis zum Schluss erbittert kämpften, mussten sie sich wie schon am Freitag geschlagen geben. Damit ist die Meisterschaft der einzig verbleibende, mögliche Titel.

FCB-Coach Sasa Djordjevic: „Ich denke nicht, dass wir unser bestes gegeben haben. Uns ist es nicht gelungen, die spanischen Guards zu kontrollieren. Wir haben eine große Chance verspielt.“

Die Spanier starteten deutlich besser in die Partie. Malaga verteidigte hart, es gab kaum ein Durchkommen für die Münchner Offensive. Die Spanier erspielten sich schnell einen Vorsprung. Vor allem, weil sich die Bayern immer wieder zu ärgerlichen Turnover hinreißen ließen.

Mit 10:17 ging es für die Bayern in den zweiten Spielabschnitt. Und der war zunächst mehr nach dem Geschmack von Trainer Sasa Djordjevic. Die Münchner erhöhten das Tempo, steigerten sich in der Offensive und Defensive. Der Rückstand auf Malaga schmolz. Angefeuert von den 6014 Fans, darunter FCB-Präsident Uli Hoeneß und die Fußball-Stars Javi Martinez, Thomas Müller und Robert Lewandowski, gelang es den Roten, Mitte des zweiten Viertels kurz in Führung zu gehen (25:24). Allerdings folgte die Antwort der Spanier sofort. Die Gäste blieben konzentriert und aggressiv. Schnell hatte sich das Team von Joan Plaza wieder einen kleinen Vorsprung erspielt. Mit 27:34 ging es für Kapitän Bryce Taylor & Co. in die Kabine.

Die Pause tat den Hausherren gut. Die Bayern kamen mit einer komplett anderen Körperhaltung aufs Parkett zurück und arbeiteten sich wieder an die Spanier heran. Auf einmal gelangen deutlich mehr Offensiv-Aktionen. Kurz vor Ende des dritten Viertels gingen die Münchner wieder in Führung 42:41. Die Halle tobte! Allerdings ließen sich die Spanier davon nicht beeindrucken. Die Bayern mussten mit einem Acht-Punkte-Rückstand ins alles entscheidende Viertel starten (44:52).

Es blieb spannend. Denn Redding & Co. gaben sich noch nicht geschlagen. Eine Minute vor Schluss stand es 66:69. Keinen der Zuschauer hielt es mehr auf seinem Platz. Auf dem Parkett ging es hin und her, allerdings behielten die Spanier bis zum Schluss die Nase vorn. Die Münchner mussten sich mit 69:74 geschlagen geben.

