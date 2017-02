"Wir haben unsere Lehren gezogen"

München - Jetzt beginnt der Neuanfang. Nach der bitteren Niederlage im Pokalfinale gegen Bamberg versprach FCB-Coach Sasa Djordjevic, dass es nun erst so richtig losgeht. Am Dienstag soll Malaga geschlagen werden.

Jetzt beginnt der Neuanfang. Nach der bitteren Niederlage im Pokalfinale gegen Bamberg (71:74) versprach FCB-Coach Sasa Djordjevic, dass es nun erst so richtig losgeht. Die Bayern-Basketballer haben die nächsten zwei Titel im Visier: Langfristig die Meisterschaft, kurzfristig winkt der Eurocup-Titel. Dienstag Abend steigt um 20 Uhr das erste Viertelfinalspiel gegen Unicaja Malaga im Audi Dome. Die Münchner starten guter Dinge in die Best-of-three-Serie und wollen den ersten Sieg einfahren, um am Freitag in Spanien bereits den Matchball zu haben. Die tz sprach mit FCB-Profi Vladimir Lucic, der drei Jahre beim spanischen Erstligisten Valencia unter Vertrag stand.

Herr Lucic, wie sehr ist das Pokalfinale noch im Kopf?

Lucic: Es ist immer hart, nach so einem Spiel – in dem ein Titel zum Greifen nah war – wieder zur Tagesordnung überzugehen. Aber das ist unser Job. Wir haben unsere Lehren aus dem Pokal-Wochenende gezogen und sind bereit, noch härter zu arbeiten. Nun müssen wir das Ganze abhaken. Wir konzentrieren uns auf die Titel, die wir noch holen können.

Am Dienstag gibt es im ersten Eurocup-Viertelfinale gegen Malaga die Gelegenheit dazu.

Lucic: Richtig, das erste Spiel ist besonders wichtig! Wir müssen unseren Heimvorteil nutzen und gleich vorlegen. Ansonsten wird es gegen ein Team wie Unicaja ganz schwer.

In der Gruppenphase konnten Sie Malaga bereits zweimal schlagen…

Lucic: Das wird uns nun gar nichts helfen. Ganz im Gegenteil. Malaga wird hochmotiviert sein. In erster Linie, weil sie natürlich ebenfalls ins Halbfinale einziehen wollen. Aber auch, weil sie bei ihrer Ehre gepackt sind.

Sie erwarten also härtere Duelle als zuletzt?

Lucic: Definitiv! Malaga wird sich anders präsentieren. Das liegt schon allein an den personellen Veränderungen. Mittlerweile ist auch Nemanja Nedovic wieder im Kader. Er ist sicherlich einer der besten Guards Europas. Und unter dem Korb hat sich Unicaja mit Center Alen Omic verstärkt. Uns erwartet also ein wesentlich härteres Spiel als noch in der Gruppenphase.

Wie kann es trotzdem mit einem Erfolg klappen?

Lucic: Indem wir von Anfang versuchen, die Partie zu dominieren. Wir müssen gut rebounden und Stopps setzen, sodass Malaga wenig Chancen zum Scoren bekommt.

Sie haben lange in Valencia gespielt. Welchen Stellenwert hat der Eurocup für die spanischen Teams und Fans?

Lucic: Der Fokus liegt sicher eher auf dem nationalen Wettbewerb. Trotzdem: Als Spieler willst du immer alles gewinnen. Da es sich mittlerweile um das Viertelfinale handelt und ein Titel immer näher rückt, werden auch die spanischen Fans noch euphorischer sein. Die Atmosphäre am Freitag beim zweiten Spiel in Malaga wird sicher hitzig.

Wie ist es bei Ihnen: Überlegen Sie schon, was wäre, wenn es dieses Mal klappt?

Lucic: Natürlich ist der Gedanke immer mal wieder da. Aber das ist noch so weit weg. Als Spieler darfst du nur an den nächsten Schritt, das nächste Spiel denken. Und das findet am Dienstag statt. Wir werden alles geben.

Interview: Lena Meyer