Bayern bauen Siegesserie aus

München - Die Siegesserie der FCB-Basketballer nimmt kein Ende. Am Samstag gewann das Team von Sasa Djordjevic zum 15. Mal in Folge. Kritik gab es trotzdem.

Die Siegesserie der FCB-Basketballer nimmt kein Ende. Am Samstag gewann das Team von Sasa Djordjevic zum 15. Mal in Folge. Die Münchner besiegten Oldenburg mit 90:83 (53:46) in der eigenen Halle. Bester Werfer war Kapitän Bryce Taylor mit 19 Punkten.

So richtig zufrieden war dennoch keiner der Akteure. Allen voran Trainer Djordjevic hatte einige Kritikpunkte. "Mir hat es nicht gefallen, mit welcher Einstellung die Spieler in die Partie gestartet sind", so der Trainer. Besonders zu Beginn hatten die Gäste die Bayern dominiert. Erst Mitte des ersten Viertels fanden die Münchner mehr ins Spiel.

Allerdings blieb es bei einem Auf und Ab. Immer wieder kamen die Oldenburger bis auf wenige Punkte heran. Vor allem dank einer starken Dreierquote. Taylor, Devin Booker und Danilo Barthel waren es, die den Bayern immer wieder die knappe Führung retteten. Am Ende trennten beide Mannschaften lediglich sieben Punkte. Der Sieg der Bayern hätte allerdings deutlich höher ausfallen können... "Wir haben natürlich schwere Spiele hinter uns, haben hart trainiert, aber das darf keine Ausrede sein", so Djordjevic. "Wir haben noch nichts erreicht. Wenn wir glauben, dass wir ein Spiel nur über die Offensive gewinnen können, sind wir auf dem falschen Weg. Das war heute nicht genug.“

