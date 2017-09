Airport Event: FCB-Baskets stellen Real Madrid kalt!

München - Normalerweise kümmern Basketballer die Außentemperaturen während eines Spiels wenig. Das war dieses Mal anders. Die Münchner froren beim Duell gegen Real ordentlich. Am Ende gab es dennoch einen Sieg.

Zugegeben, für Basketballspieler sind Wetterbedingungen in der Regel zweitrangig. Schließlich herrscht in Hallen – wenn alles gut läuft – mindestens eine normale Raumtemperatur. Insofern war das Testspiel am Samstag gegen Real Madrid etwas Außergewöhnliches. Zum einen, weil es mitten zwischen den Terminals 1 und 2 am Münchner Flughafen stattfand, zum anderen, weil die Temperaturen um die 10 Grad Celsius rangierten. „Es herrscht ja richtiges Fußballerwetter“, sagte FCB-Geschäftsführer Marko Pesic während des Showduells seiner Schützlinge. Profi Alex King fühlte sich an die Anfänge seiner Basketballkarriere erinnert. „Das war ein wenig wie beim Streetball früher“, so der 32-Jährige lachend. „Ich bin froh, dass sich niemand verletzt hat.“

Umso besser, dass es noch einen Sieg obendrauf gab. Die Münchner konnten einen 80:72-Erfolg gegen die Königlichen verbuchen. Knapp 2000 Zuschauer feierten die Münchner Korbjäger um Topscorer Jared Cunningham (18 Punkte). Und auch, wenn sich alle einig waren, dass dieser Sieg noch keine Aussagekraft über die anstehende Saison beider Teams hat, wichtige Erfahrungen konnten die Mannschaften trotzdem sammeln. „Ich glaube, dass beide Teams ihren Nutzen aus dem Spiel ziehen können“, erklärte Real-Coach Pablo Laso und fügte hinzu: „Solche Events bringen den Sport voran. Leider war es etwas kalt, aber die Atmosphäre war besonders.“

Marko Pesic dankte den spanischen Kollegen für ihren Einsatz und verriet: „Aufgrund des Wetters haben wir lange überlegt, ob wir überhaupt spielen können. Aber sie haben uns immer bestärkt.“ Den sportlichen Wert könne man dennoch nicht so hoch hängen, so der Geschäftsführer.

Das sah auch Nihad Djedovic so. Ein abschließendes Urteil über den neuen Kader könne man erst fällen, wenn das gesamte Team beisammen ist. „Derzeit fehlen noch vier Spieler“, so Djedovic. Während Stefan Jovic, Milan Macvan und Vladimir Lucic sowie Coach Sasa Djordjevic mit der serbischen Nationalmannschaft in Sachen EM unterwegs sind, wird der deutsche Nationalspieler Danilo Barthel noch geschont.

In dieser Woche stehen übrigens schon die nächsten Tests an. Die Roten treffen auf KK Zadar (Donnerstag) und ­ZSKA Moskau (Samstag). Dann wieder in einer Halle.

Lena Meyer