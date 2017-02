FCB-Baskets: Bamberg zerstört den Pokaltraum!

Berlin - Ausgerechnet Bamberg, ausgerechnet der amtierende Meister war es, der den Pokaltraum der Bayern am Sonntag zunichte machte.

Ausgerechnet Bamberg, ausgerechnet der amtierende Meister. Das Team von Andrea Trinchieri war es, das am Sonntag die 14 Spiele andauernde Siegesserie der FCB-Baskets beendete und damit den ersten Titeltraum dieser Saison zunichte machte. Die Franken gewannen das Pokalfinale in Berlin mit 74:71 (45:36) gegen die Bayern. „Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, nicht so recht umgesetzt. Bamberg hat davon profitiert“, sagte Anton Gavel bei telekombasketball.de. Bitter! Denn noch am Tag zuvor hatten die Roten Gastgeber ALBA Berlin aus dem Weg geräumt. Am Sonntag reichte es vor über 10.000 Zuschauern nicht für Topscorer Nick Johnson (13 Punkte) und seine Kollegen.

Die Partie begann so, wie es sich für ein Pokalfinale gehört. Es herrschte Endspiel-Stimmung in der Mercedes-Benz Arena. Auf dem Parkett gaben beide Mannschaften alles. Sowohl die Bamberger als auch die Bayern verteidigten konzentriert und sorgten für gute Offensivaktionen. Allerdings hatten die Franken schnell einen bitteren Ausfall zu verkraften. Neben Elias Harris, der aufgrund einer Fußverletzung gar nicht erst aufgelaufen war, musste auch Guard Janis Strelnieks im ersten Viertel aufgeben. Er prallte zu Beginn mit Devin Booker zusammen und verletzte sich dabei an der Schulter. Die Bamberger ließen sich allerdings nicht verunsichern. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch mit mehreren Führungswechseln. Das erste Viertel blieb ausgeglichen, mit einem Mini-Rückstand ging es für die Roten in den zweiten Abschnitt (21:24).

Der gehörte dann allerdings den Bambergern. Der Meister blieb weiterhin stark, hatte die Münchner Offensive absolut im Griff. Immer wieder zwangen die Franken die Bayern zu überhasteten Würfen, die meist nicht erfolgreich waren. Es dauerte knapp vier Minuten bis die Münchner endlich punkteten. „Wir haben ein wenig gepennt in der Rotation und waren nicht aggressiv genug“, sagte Danilo Barthel selbstkritisch bei telekombasketball.de. Und das rächte sich. Die Bayern liefen von diesem Zeitpunkt an einem Rückstand hinterher. Mit 36:45 ging es für die Münchner in die Kabine. „Wir müssen stärker verteidigen und versuchen, den Zug zum Korb wieder besser zu finden“, meinte Barthel in der Pause.

Seine Worte zeigten Wirkung. Die Bayern starteten wesentlich besser in die zweite Halbzeit, während die Bamberger plötzlich wackelten. Immer wieder gelang es den Münchnern, den Rückstand zu verkürzen (43:47). Letztendlich behielten die Franken allerdings den kühleren Kopf und die Nase vorn.

Zu Beginn des Schlussviertels stand es 51:55 aus Bayern-Sicht. Die Djordjevic-Schützlinge gaben nicht auf. Sechs Minuten vor Schluss verkürzte Anton Gavel bis auf einen Punkt (56:57). Die Antwort des Meisters folgte allerdings sofort. Daniel Theis & Co. zogen immer wieder dann an, wenn die Münchner zu nahe kamen. Trotzdem blieb es spannend. 24 Sekunden vor Schluss trennte beide Teams erneut nur noch ein Punkt (69:70). Dann zeigten sich die Franken allerdings treffsicher von der Freiwurflinie. In einem Herzschlagfinale erkämpfte sich der amtierende Meister mit 74:71 den ersten Titel dieser Saison und machte den Pokaltraum der Bayern zunichte.

lm