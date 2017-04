FCB-Baskets feiern den nächsten Heimsieg

München - Jetzt kann das Topspiel kommen. Die FCB-Baskets lösten am Sonntag ihre Pflichtaufgabe gegen Jena und sind bereit für das Spitzenspiel am kommenden Wochenende.

Um ein Haar wäre es am Sonntag zur Überraschung gekommen. Allerdings nicht bei den FCB-Baskets, die daheim ihre Pflichtaufgabe gegen Jena mit 98:68 (53:33) lösten. Es war Meister Bamberg, der beinahe in Göttingen gestrauchelt wäre. Die Franken entschieden das Duell gegen den Tabellen-12. nur knapp mit 71:70 für sich. Aus Bayern-Sicht ärgerlich. Schließlich erhoffen sich die Roten, bis zum Playoff-Start im Mai vom dritten Tabellenrang auf den zweiten vorzurücken und damit Bamberg zu verdrängen.

„Natürlich haben wir Hoffnungen auf den zweiten Platz. Aber wir sollten nicht spekulieren, sondern uns um unsere Angelegenheiten kümmern“, meinte Trainer Sasa Djordjevic. Und genau das taten die Münchner am Sonntag. Topscorer Danilo Barthel (16 Punkte) und seine Kollegen schlugen den Tabellenelften vor 5595 Zuschauern, darunter auch Arjen Robben und Javi Martinez. Es ist der elfte Sieg in Folge. „Wir haben von unserer langen Bank profitiert und konnten dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, freute sich Trainer Djordjevic. Auch Barthel war zufrieden. „Wir treten immer als Team auf“, sagte der Mann des Spiels bei telekombasketball.de. „An einem Tag hat der eine ein gutes Händchen aus der Distanz, am nächsten Tag ist ein anderer unter den Körben kaum zu stoppen. Das ist unser großer Vorteil.“

Und den wollen die Münchner auch am Samstag beim Top-Spiel gegen Ulm ausspielen. Denn dass das Duell mit dem Tabellenersten ein letzter Härtetest vor Playoff-Start ist, ist allen bewusst. „Wir wissen, dass wir alles geben müssen!“, so Barthel. Ob das reicht, wird der kommende Samstag zeigen.

Lena Meyer