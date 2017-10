FCB-Baskets: Dominanz beim ersten Schritt

Gießen - Besser hätte das erste Wochenende der neuen Saison nicht laufen können. Die FCB-Baskets sicherten sich eine deutlichen Sieg in Gießen. FCB-Coach Sasa Djordjevic zeigte sich mit dem Auftakt zufrieden.

Besser hätte das erste Wochenende der neuen Saison nicht laufen können. Die Basketballer des FC Bayern setzten am Samstag in Gießen genau das um, was die Verantwortlichen im Vorfeld gefordert hatten: Die Münchner Korbjäger starteten mit einem mehr als souveränen 87:53 (52:26)-Sieg in die Mission Meisterschaft. Von Anfang an war der Erfolg vor 3.680 Zuschauern nicht gefährdet. FCB-Topscorer Devin Booker (17 Punkte) und seine Kollegen ließen den Hausherren nicht den Hauch einer Chance.

„In der ersten Hälfte haben wir viele Schnellangriffe erfolgreich abgeschlossen“, lobte Trainer Sasa Djordjevic. Zur Halbzeit hatten die Münchner daher bereits doppelt so viele Punkte wie ihre Gastgeber auf dem Konto. Obwohl die Roten, die noch auf die angeschlagenen Neuzugänge Jared Cunningham und Stefan Jovic verzichteten, im dritten Viertel einen Gang zurückschalteten, war der Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet. „Nichts ist einfach in dieser Liga, speziell das erste Spiel und das auswärts. Aber wir sind es seriös angegangen und mit der richtigen Einstellung. Darüber bin ich sehr glücklich“, lobte Djordjevic.

Aber welche Bedeutung hat dieser Sieg? Von einer großen Aussagekraft wollen die Münchner Akteure jedenfalls nicht sprechen. Für Danilo Barthel, der sogar einen Zusammenprall mit dem Ex-Bayer und jetzigem Gießen-Spieler Mauricio Marin weggesteckte, ist klar: Dieser Erfolg hat noch nichts zu bedeuten. „Auf uns warten viele Spiele, eine lange Saison und große Aufgaben, deshalb müssen wir hart arbeiten. Aus dieser einen Partie kann man noch keine großen Schlüsse ziehen.“ Die Konzentration gelte nun erst einmal dem ersten Heimauftritt am Tag der Deutschen Einheit. Die Münchner treffen am Dienstag ab 17.30 Uhr auf Braunschweig.

Und dennoch lieferte das Wochenende einige Ergebnisse, die zumindest spekulieren lassen: Am Freitag gelang es Würzburg, gleich zum Auftakt den Titelverteidiger ins Stolpern zu bringen. Das Team von Ex-FCB-Coach Dirk Bauermann besiegte Bamberg mit 76:73 – und untermauerte damit die Mutmaßungen, dass sich das stark veränderte Team des amtierenden Meisters erst einmal finden müsse und die Würzburger eines der Überraschungsteams dieser Saison werden könnten. Marko Pesic: „Sie haben sich beispielsweise mit Robin Benzing sehr verstärkt.“ Auch die Berliner bestätigten ihre großen Ambitionen unter dem neuen Trainer Alejandro Garcia Reneses und setzten mit einem 72:68-Erfolg in Ulm ein Ausrufezeichen. Eines lässt sich also schon jetzt sagen: Es wird eine spannende Saison.

Lena Meyer