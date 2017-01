Nationalcenter Zirbes wird ein Münchner!

Angeblich schon in München: Maik Zirbes (r.)

München - Ein neuer Center für die Bayern. Nationalspieler Maik Zirbes soll von nun an im Dress des FCB spielen. Die Münchner leihen den Deutschen von Maccabi Tel Aviv. Ein anderer Bayer muss für ihn weichen...

Bis Ende Februar ist noch Zeit. So lange haben die Verantwortlichen des FC Bayern Basketball noch Zeit, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Wenn der mögliche Neuzugang allerdings noch Eurocup-spielberechtigt sein soll, muss er bis Mittwoch unterschrieben haben. Voraussetzung: Er darf in dieser Saison noch nicht mit einer anderen Mannschaft am Eurocup teilgenommen haben.

Von dieser Frist wolle man sich allerdings nicht unter Druck setzen lassen. FCB-Geschäftsführer Marko Pesic sagte unlängst: „Wenn wir einen neuen Spieler holen, dann hauptsächlich für den Kampf um den deutschen Meistertitel.“ Im Fokus der Münchner: Verstärkung durch einen weiteren Aufbauspieler. Nun könnte es schon ganz bald anders kommen. Der FC Bayern steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines weiteren Big Man: Nationalcenter Maik Zirbes soll isrealischen Medienberichten zufolge vom Euroleague-Teilnehmer Maccabi Tel Aviv ausgeliehen werden. Er wurde bereits Montag zum Medizincheck in München erwartet.

Ein derzeitiger Bayernprofi wird seinen Platz für ihn räumen: Youngster Ondrej Balvin, der im Sommer von Baloncesto Sevilla an die Isar gewechselt war, zieht es zurück in die spanische Liga. Nach tz-Informationen haderte der 24-Jährige schon seit Monaten mit seiner (eher kleinen) Rolle im FCB-Kader und hegte den Wunsch, zu wechseln. Nach Zirbes Verpflichtung dürfte der FC Bayern ihm endlich grünes Licht geben.

Auch für den Verein wäre der Austausch auf dieser Position ein Vorteil. Da Zirbes Deutscher ist, würde wieder ein Ausländerspot frei.

Wenn die Münchner also Mittwoch Abend in ihrem vierten Top16-Duell des Eurocup auf auswärts auf das litauische Team Lietkabelis Panevezys (20.00 Uhr) treffen, könnte Zirbes im Kader stehen. Voraussetzung, der Vertrag ist bis dahin unter Dach und Fach.

Lena Meyer