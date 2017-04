Das ist der große Vorteil der Bayern im Titelkampf

München - Die Bayern-Basketballer machen sich für den finalen Kampf um den Titel bereit. Am Donnerstag kommt es zu einer weiteren Standort-Bestimmung. Die Münchner treffen auf Bonn.

Die Bayern-Basketballer machen sich für den finalen Kampf um den Titel bereit. Das Team von Sasa Djordjevic nutzt die Zeit seit dem Aus im Eurocup Anfang März, um noch härter zu trainieren. „Wir haben in den vergangenen Wochen noch einmal hart an unserer Physis gearbeitet, sodass wir zum Start der Playoffs in absoluter Bestform sind“, verrät der Chefcoach. Aus gutem Grund. Rückblick: Die Münchner waren mit sehr großen Ambitionen in diese Saison gestartet. Mit Coach Djordjevic, der nach seinem Olympiasilber-Erfolg mit der serbischen Nationalmannschaft bei den Münchnern angeheuert hatte, sollten in dieser Spielzeit Titel her. Nach der bitteren Pleite im Pokalfinale gegen Bamberg und dem besagten Eurocup-Aus im Viertelfinale gegen Malaga, liegt der gesamte Fokus nun auf der Meisterschaft.

Nun wird sich zeigen, ob die Bayern es mit den Spitzenreitern Ulm und Bamberg aufnehmen könnten. Zuletzt gelang es den Münchnern jedenfalls, die bisher ungeschlagenen Ulmer in einer Liga-Partie zu besiegen. Heute Abend (20.30 Uhr) soll auch gegen Bonn ein Statement gesetzt werden. Schließlich könnte es bereits in der ersten Playoff-Runde wieder zum Duell mit dem derzeitigen Tabellenfünften kommen.

Die Münchner haben dabei einen großen Vorteil. Ulm-Trainer Thorsten Leibenath bringt es auf den Punkt: „Dadurch, dass die Bayern vergleichsweise wenig Ausländer haben, sind sie auf dem Spielbogen eine der tiefst besetzten Mannschaften der Liga. Das ist ein großer Vorteil.“ Insgesamt stehen nur sechs Spieler ohne deutschen Pass im Kader der Münchner. Genau so viele, wie eine Mannschaft nach der 6+6-Regel während eines BBL-Spiels zum Einsatz bringen darf. Hinzu kommen die Top-Spieler mit deutschem Pass. Sasa Djordjevic kann also zu jeder Zeit (sofern niemand verletzt ist) auf zwölf hochkarätige Profis zurückgreifen. Aber genau das bietet auch Konfliktpotenzial. Er wolle ungern in der Haut des Trainers stecken, ließ Kapitän Bryce Taylor am Rand des Ulm-Spiels verlauten. Schließlich gilt es permanent zwölf Spieler zufriedenzustellen, die allesamt auf möglichst viele Spielminuten hoffen. Maxi Kleber sieht das Ganze so: „Ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, um da nicht unnötig Unruhe reinzubringen. Natürlich ist es so, dass jeder Spieler auf seine Minuten hofft. Aber das sollte zweitrangig sein und bleiben. Es geht darum, immer das Wohl der Mannschaft und die Ziele des Teams vor Augen zu haben. Natürlich kann es sein, dass der ein oder andere hin und wieder unzufrieden mit seiner Rolle ist, aber das muss man wegstecken können. Ich finde, der Trainer hat die Verteilung der Einsätze bisher sehr gut gemacht.“

Lena Meyer