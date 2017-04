Playoff-Countdown! Drei Aufgaben warten noch auf die FCB-Baskets 

München - Die FCB-Basketballer starten am 6. Mai daheim in die Playoffs. Bevor es so weit ist, müssen die Münchner noch drei Mal in der Hauptrunde ran.

Drei Spiele sind es noch. Dann wird es so richtig ernst. Die FCB-Basketballer starten am 6. Mai daheim in die Playoffs. Der Gegner muss noch ermittelt werden. Und genau deshalb ist ein erfolgreicher Endspurt in der Hauptrunde so wichtig.

Wenn es den Bayern gelingt, alle verbleibenden Duelle zu gewinnen und Meister Bamberg hingegen patzt, könnte das Team von Sasa Djordjevic vom dritten Tabellenrang auf den Zweiten vorrücken. Dieser Umstand würde den Münchnern wiederum auch das Heimrecht in einer möglichen Halbfinalrunde garantieren.

Coach Djordjevic möchte von diesen Wahrscheinlichkeiten allerdings gar nicht hören. Die Worte „könnte“ und „hätte“ zählen nicht zum Wortschatz des Trainers. „Ich rechne nicht. Ob es Platz zwei oder drei wird, ist momentan vielleicht für die Außenstehenden interessant. Ich möchte, dass sich das Team ausschließlich auf die eigene Leistung konzentriert. Dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt.“

Der Bayern-Trainer ist eben niemals zufrieden. Auch bei der Anzahl der Siege, die die derzeitige Serie der Münchner umfasst, muss er noch einmal nachfragen. „Ich weiß gar nicht, wie viele es momentan sind“, so der Coach. 14 lautet die Antwort. Ein Heim-Erfolg am Samstag um 20.30 Uhr gegen Oldenburg wäre bereits der 15. „Darum kümmere ich mich nicht. Ich agiere genauso, als hätten wir drei Spiele in Serie verloren“, sagt Djordjevic. Der Trainer will seine Schützlinge immer zur Höchstleistung antreiben. „Es ist gut, dass das Restprogramm gegen Teams stattfindet, die alle unter den besten Neun der Liga sind“, meint Djordjevic. „So können wir uns noch einmal beweisen.“ Nächste Woche geht es nach Bayreuth, zum Abschluss der regulären Spielzeit ist noch einmal Gießen zu Gast.

Positiv sei, dass die Mannschaft derzeit komplett fit ist. „Ich sollte besser auf Holz klopfen. Derzeit sind glücklicherweise alle Spieler gesund. Hoffentlich bleibt es dabei“, berichtet Djordjevic. Zuletzt sei noch einmal intensiv an der Physis gearbeitet worden. „Die Spieler sind in einer guten Verfassung, die Neuen integrieren sich gut. Aber keine Sorge. Ich finde immer Potenzial zur Verbesserung“, so Djordjevic lachend.

Lena Meyer