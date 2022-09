Signierte Olympia-Sitze zu versteigern!

Dekorativ und geschichtsträchtig: die Sitze im Audi Dome. © fkn

Bayern-Fans, aufgepasst! Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Olympischen Spiele in München hat REWE zusammen mit dem FC Bayern Basketball die Charity-Aktion Dein Stück Audi Dome ins Leben gerufen:

Vier originale Stühle aus der 1972 fertiggestellten Olympia-Basketballhalle am Westpark, die von einer Künstlerin neugestaltet wurden, werden für den guten Zweck versteigert: Vom 1. bis 16. Oktober können Fans so ein echtes Stück Zeitgeschichte über die Plattform United Charity (www.unitedcharity.de/Specials/REWE-Charity-Stuehle) erwerben. Der Erlös geht an den Münchner Tafel e.V. Das Mindestgebot pro Stuhl liegt bei 250 Euro. Die Neugestaltung der Klappstühle hat die Künstlerin Katharina Bourjau übernommen. Für die Auktion hat sie die Stuhlflächen in ihrem markanten Stil – grafisch reduziert und sehr farbstark – zu den Themenwelten Basketball, Ernährung und München neugestaltet.

REWE hat zusammen mit dem FC Bayern Basketball die Charity-Aktion „Dein Stück Audi Dome“ ins Leben gerufen. © fkn

Bonus für Bayern-Fans: Auf jedem Stuhl hat die gesamte Mannschaft der Bayern-Basketballer unterschrieben – einen der Stühle signierte zudem Thomas Müller.

Der Erlös der Charity-Aktion „Dein Stück Audis Dome“ geht an den Münchner Tafel e.V. © fkn