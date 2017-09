FCB-Baskets: Mit Vollgas Richtung Titel!

München/Ingolstadt - Am Samstag starten die FCB-Baskets in die neue Saison. Vorab konnten sich die Münchner Korbjäger über neue Dienstwagen freuen. Im Interview spricht Vladimir Lucic über die neuen Audis, den Kader und die Kapitänsfrage.

Es hat immer ein wenig was von Weihnachten, wenn die Basketballer des FC Bayern die Schlüssel für ihre neuen Dienstwagen überreicht bekommen. Und so leuchteten die Augen der Münchner Korbjäger auch in diesem Jahr, als sie gestern ihre neuen Autos im Audi Forum in Ingolstadt in Augenschein nehmen durften. In der kommenden Saison sind die Roten nämlich im Audi A4 Avant 2.0 TDI in „Daytonagrau“ unterwegs. Coach Sasa Djordjevic kann von nun an im Q7 am Audi Dome vorfahren. Ob die Spieler die 190 PS ihrer Audis ausnutzen werden und wo das Team drei Tage vor dem ersten BBL-Duell gegen Gießen steht? FCB-Star Vladimir Lucic verrät’s im tz-Interview.

Herr Lucic, wie vor jeder Saison gab es auch dieses Mal ein neues und vor allem schnelles Auto. Nutzen Sie hin und wieder aus, dass es auf einigen Autobahnen keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt?

Lucic (lacht): Eher nicht. Ich würde sagen, ich bin da wie der typische deutsche Autofahrer und fahre in moderater Geschwindigkeit. Es sei denn, ich bin auf dem Weg zum Training und etwas zu spät. Aber: die Sicherheit geht immer vor! Wir freuen uns jedenfalls alle, dass wir dank Audi die Möglichkeit haben, diese Autos zu fahren. Das ist ein Privileg, das wir zu schätzen wissen.

Sie sind erst in der vergangenen Woche von der EM, bei der Sie mit Serbien Silber geholt haben, zurück nach München gekehrt. Wie fit fühlen Sie sich?

Lucic: Es stimmt, wir hatten nicht viel Zeit zwischen der EM und dem Vorbereitungsturnier in Zadar am vergangenen Wochenende. Aber das macht nichts. Ich habe eher das Gefühl, dass ich so den Schwung von der EM noch besser mitnehmen kann.

Zum Abschluss gelang Ihnen in Zadar sogar ein deutlicher Sieg gegen Meister Bamberg. Wie schätzen Sie Ihr Team derzeit ein?

Lucic: Man sollte aus Vorbereitungsturnieren natürlich nicht zu viel herauslesen. Aber man merkt, dass sich ein Großteil des Teams bereits gut kennt. Das hilft uns natürlich sehr und macht den Prozess des aufeinander Einstellens leichter. Ich denke, dass wir mit Braydon (Hobbs, die Red.) und Stefan (Jovic) zwei sehr gute Point Guards hinzugewonnen haben. Und auch Jared (Cunningham) und Milan (Macvan) werden uns sehr weiterhelfen.

Ist aus Ihrer Sicht endlich wieder der Titel drin?

Lucic: Natürlich gehen wir mit diesem Ziel in die neue Saison. Und ich denke, dass unsere Chancen gut stehen.

Nach Bryce Taylors Weggang ist die Kapitänsfrage noch nicht offiziell beantwortet. Derzeit übernimmt Anton Gavel das Amt. Bleibt es dabei?

Lucic: So war zumindest der Stand in Zadar. Für mich wäre es die logische Konsequenz, aber das bereden wir noch. Anton ist jedenfalls ein Spieler, der in jedem Training alles gibt. Er ist immer einer der ersten, der kommt und einer der letzten, der geht.

Sie stellen sich demnächst auch einer neue Aufgabe: Im Dezember werden Sie Vater, richtig?

Lucic: Richtig (lacht). Meine Frau und ich erwarten eine Tochter. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das wird. Bisher haben alle frischgebackenen Väter im Team immer noch besser gespielt als vorher. Und was die neuen Aufgaben angeht: Ich weiß, was auf mich zukommt, weil mein Bruder bereits zwei Kinder hat. Insofern fühle ich mich bereit.

Interview: Lena Meyer