FCB-Baskets: Erste Playoff-Termine stehen

Sind heiß auf das Spitzenspiel: Maik Zirbes & Co.

München - Seit Sonntag steht fest, dass die FCB-Baskets in der ersten Runde der Playoffs das Heimrecht genießen. Daher konnten bereits die ersten Duelle terminiert werden. Der Gegner steht natürlich noch nicht fest.

Eines kann den FC Bayern Basketballern seit Sonntag niemand mehr nehmen: das Heimrecht in der ersten ­Runde der Playoffs. Mit ihrem 98:68-Sieg gegen Jena setzten sich die Münchner an der ­oberen Tabellenspitze fest – haben als derzeit Dritter immer noch den zweiten Platz im Visier. Dieser wird momentan von Meister Bamberg besetzt, Platz eins haben die Ulmer in Beschlag.

Dank des garantierten Heimrechts im Viertelfinale stehen seit Sonntag auch die ersten Playoff-Heimspiele der Münchner fest. Am 6. Mai startet das Team von Chefcoach Sasa Djordjevic im Audi Dome in die entscheidende Phase der Saison. Am 13. Mai folgt das zweite Heimduell.

Der Gegner der ersten Best-of-five-Serie steht natürlich noch nicht fest. Es kommt nun darauf an, auf welchem Platz die Münchner die Hauptsaison beenden.

Samstag geht es gegen Ulm

Die Roten haben sich jedenfalls vorgenommen, kein einziges Spiel mehr zu verlieren. Dieses Vorhaben wird am kommenden Samstag allerdings besonders auf die Probe gestellt. Dann treffen die Bayern auswärts auf Liga-Primus Ulm. „Das Duell wird ein absoluter Härtetest sein – auch im Hinblick auf die Playoffs“, meinte Sasa Djordevic. „Danach werden wir noch einmal mehr wissen, wo genau wir ­stehen.“

Die Vorbereitung auf das Duell wird trotzdem so wie immer sein. „Unsere Vorbereitung auf die Spiele ist immer hart“, ­sagte Danilo Barthel. Es bleibt abzuwarten, ob es dann auch mit dem Ausrufezeichen gegen den Spitzenreiter klappt.

lm