Erster Playoff-Gegner steht fest! Es geht gegen Berlin

München - Der erste Playoff-Gegner der Bayern steht fest. Die Münchner treffen in der Viertelfinalserie auf ALBA Berlin.

Es kommt zum Duell der Rivalen! Seit Montagabend steht fest: Die FCB-Baskets treffen im Viertelfinale der Playoffs auf ALBA Berlin. Nach ihrem 86:76-Sieg gegen Ludwigsburg sicherten sich die Hauptstädter den sechsten Tabellenrang und treffen damit auf den Dritten Bayern.

Dann dürfte es wie immer bei dieser Paarung hitzig werden. Vor allem, weil auch die Münchner mit einem Erfolgserlebnis in die erste Partie am Samstag um 20.30 Uhr im Audi Dome starten können. Denn das Team von Sasa Djordjevic schlug Gießen am Montag überdeutlich mit 110:60 (58:27). Nach der knappen 72:74-Niederlage am Samstag gegen Bayreuth war das noch einmal Balsam für die Playoff-Seele. „Es war wichtig für uns, die Hauptrunde erfolgreich zu beenden“, so Trainer Djordjevic. „Jetzt beginnt die Saison richtig.“

lm