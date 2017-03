Die Mannschaft reift, der Coach ist zufrieden

München - So soll es weitergehen. Nach dem Eurocup-Aus rehabilitierten sich die Münchner in Tübingen. Trainer Djordjevic ist zufrieden.

So soll es weitergehen! FCBB-Trainer Sasa Djordjevic ist zufrieden mit der Art und Weise, wie sich seine Mannschaft am Sonntag präsentiert hat. „Meine Spieler haben eine gewisse Reife gezeigt, die man sich als Trainer nach so einem schweren Spiel wie gegen Malaga erhofft“, sagte der Coach nach dem 85:63-Sieg seiner Mannschaft gegen Tübingen. Es sei die richtige Reaktion auf das bittere Eurocup-Aus in der vergangenen Woche gewesen.

Nun soll nachgelegt werden. Am Sonntag kommt es im Audi Dome zum Spitzenspiel gegen den amtierenden Meister. Um 20.15 Uhr ist Bamberg zu Gast – Tickets gibt es nicht mehr, die Halle ist komplett ausverkauft. „Das wird schon ein Kracher werden“, meint Nihad Djedovic. Umso wichtiger ist es den Münchnern, sich den Fans wieder besser zu präsentieren. Immerhin haben die Roten noch aus der Hinrunde (59:90) und aus dem Pokalfinale im Februar (71:74) zwei dicke Rechnungen mit den Bambergern offen. Positiv ist, dass die Bayern dieses Mal viel Zeit für die Vorbereitung haben. Die Franken müssen dagegen am Donnerstag noch in der Euroleague gegen Fenebahce Istanbul ran.

lm